Криклій прокоментував можливість призначення Смілянського головою УЗ 

Міністр інфраструктури Владислав Криклій анонсував створення на базі УЗ трьох незалежних операторів, і не виключив можливість очолювання одного з таких операторів нинішнім керівником "Укрпошти" Ігорем Смілянським.

Про це він заявив в інтерв'ю ЕП.



"В "Укрзалізниці" планується велика реформа. І ми вже спільно з нардепами працюємо, і вчора мали великий круглий стіл, обговорювали закон про залізничний транспорт, яким ми передбачаємо створення трьох незалежних операторів, щоб прибрати конфлікт інтересів, щоб "Укрзалізниця" в гарному сенсі втрачала своє монопольне становище і в той же час розвивався ринок.

Це будуть три оператори: перший відповідатиме за доступ до інфраструктури, два інших — за пасажирські та вантажні перевезення. Тому питання, хто буде менеджером, важко сказати, тому що це буде три оператори, тому фактично ми матимемо трьох менеджерів. Навіть якщо Кравцов або Смілянський теоретично отримає одну з посад, то в нас ще як мінімум лишається один оператор, який також хтось має очолити", - заявив міністр.

У відповідь на питання, чи залишиться нинішній голова правління Євген Кравцов на посаді, Криклій звернув увагу на усунення одноосібного керування УЗ і на важливість проведення окремих конкурсних процедур.



"Ні, я ж не казав, що Кравцов залишається. Я кажу, неможливо, щоб Кравцов залишався керівником "Укрзалізниці", оскільки ми будемо створювати трьох операторів. І це вже буде окрема процедура з обрання менеджера на того чи іншого оператора", - підкреслив міністр інфраструктури.

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Економічна правда