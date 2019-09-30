Акции УЗ разместят на международных биржах - программа действий правительства

"Укрзализныцю" разделят на трех операторов, акции которых будут размещены на международных биржах.

Об этом говорится в программе действий правительства, текст которой опубликован на сайте Верховной Рады.

"Для повышения качества железнодорожных услуг будет создан открытый и конкурентный рынок железнодорожных перевозок. Будет обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре и справедливая конкуренция между железнодорожными перевозчиками.

Сегодняшний монополист АО Укрзализныця будет реформирован и разделен на отдельные субъекты хозяйствования - оператора инфраструктуры, грузового перевозчика, пассажирского перевозчика, а сама компания станет публичной (будет осуществлено первичное публичное размещение акций украинских железнодорожных компаний на международных биржах)", - говорится в программе.

В документе отмечается, что за пять лет должно быть обновлено 200 единиц тягового подвижного состава, 800 пассажирских вагонов, 10 электропоездов Интерсити, отремонтировано и обновлено 5000 км железнодорожной инфраструктуры.

Ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал создание на базе УЗ трех независимых операторов, и не исключил возможность возглавления одного из них нынешним руководителем "Укрпочты" Игорем Смелянским.

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Экономическая правда