В правительстве планируют создать онлайн-карту, которая будет показывать реальное интернет-покрытие
Министерство цифровой трансформации планирует создать онлайн-карту, на которой будет отображаться реальное положение наличия интернет-покрытия в каждом населенном пункте.
Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, 24 сентября провели встречу со стейкхолдерами и подписали меморандум (ассоциации, международный бизнес, регулятор, профильные депутаты).
"Ценный конечный продукт - онлайн-карта с реальным покрытием сети, возможность посмотреть ситуацию до населенного пункта. Конечно же с возможностью дать обратную связь, соответствует скорость результатам исследования или нет", - добавил Федоров.
Он отметил, что сейчас готовится методолия изучения, определен формат коммуникации и есть ответственные.
По его словам, отсутствие точных данных о состоянии интернет-покрытия ежегодно обходится государству в миллиарды гривен.
"Одна из целей министерства - в течение 3 лет все без исключения населенные пункты и их социальные объекты обеспечить высокоскоростным доступом в интернет. Уверен, что это сильно повлияет на темпы развития государства и бизнеса. Доступ к сети, к информации - открывает новые возможности" , - подчеркнул министр.
Экономическая правда
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