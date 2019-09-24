Все разделы
Укр / Рус

В правительстве планируют создать онлайн-карту, которая будет показывать реальное интернет-покрытие

Вторник, 24 сентября 2019, 17:30

Министерство цифровой трансформации планирует создать онлайн-карту, на которой будет отображаться реальное положение наличия интернет-покрытия в каждом населенном пункте.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, 24 сентября провели встречу со стейкхолдерами и подписали меморандум (ассоциации, международный бизнес, регулятор, профильные депутаты).

"Ценный конечный продукт - онлайн-карта с реальным покрытием сети, возможность посмотреть ситуацию до населенного пункта. Конечно же с возможностью дать обратную связь, соответствует скорость результатам исследования или нет", - добавил Федоров.

Он отметил, что сейчас готовится методолия изучения, определен формат коммуникации и есть ответственные.

По его словам, отсутствие точных данных о состоянии интернет-покрытия ежегодно обходится государству в миллиарды гривен.

"Одна из целей министерства - в течение 3 лет все без исключения населенные пункты и их социальные объекты обеспечить высокоскоростным доступом в интернет. Уверен, что это сильно повлияет на темпы развития государства и бизнеса. Доступ к сети, к информации - открывает новые возможности" , - подчеркнул министр.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

интернет

powered by lun.ua
Материалы по теме
Провайдера Triolan оштрафовали на 3,7 миллиарда 18 сентября 2019, 10:45
"Воля" временно снизила расценки на ТВ и интернет в 2-3 раза 19 августа 2019, 18:15
Осторожно, мгновенный кредит онлайн! 14 августа 2019, 09:04
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!