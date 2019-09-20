Рада зобов'язала фінустанови вказувати реальну вартість продуктів і послуг

Верховна Рада у другому читанні та в цілому підтримала законопроект про внесення змін до законодавства щодо захисту прав споживачів фінансових послуг.

За ухвалення законопроекту №1085-1 проголосували 309 народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці, метою цього законопроекту є створення належної системи захисту прав споживачів фінансових послуг, усунення прогалин та неузгодженостей в чинній системі нормативно-правового забезпечення захисту прав споживачів, в тому числі у Законі України "Про споживче кредитування".

Документ пропонує надати уповноваженим органам право застосовувати заходи впливу до фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, що надають фінансові послуги, і накладати на їхніх посадових осіб адміністративні стягнення.

Також запроваджуються однакові правила для банків та небанківських установ у сфері реклами фінансових послуг та надання інформації про них.

Крім того, пропонується розширити поняття загальних витрат за споживчим кредитом шляхом включення до нього всіх витрат споживача, у тому числі додаткових та супутніх послуг третіх осіб.

Економічна правда