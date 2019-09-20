Рада обязала финучреждения указывать реальную стоимость продуктов и услуг
Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект о внесении изменений в законодательство по защите прав потребителей финансовых услуг.
За принятие законопроекта №1085-1 проголосовали 309 народных депутатов.
Как отмечается в пояснительной записке, цель этого законопроекта - создание надлежащей системы защиты прав потребителей финансовых услуг, устранение пробелов и несогласованностей в действующей системе нормативно-правового обеспечения защиты прав потребителей, в том числе в Законе Украины "О потребительском кредитовании".
Документ предлагает предоставить уполномоченным органам право применять меры воздействия к финансовым учреждениям и другим субъектам хозяйствования, предоставляющим финансовые услуги, и налагать на их должностных лиц административные взыскания.
Также вводятся одинаковые правила для банков и небанковских учреждений в сфере рекламы финансовых услуг и предоставления информации о них.
Кроме того, предлагается расширить понятие общих расходов по потребительскому кредиту путем включения в него всех затрат потребителя, в том числе дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц.
Экономическая правда
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