Українські євробонди та курс відновлюються від стрімкого падіння

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Дохідність українських єврооблігацій відновилася на 2-3% після стрибка у понеділок.

Про це відомо з даних Bloomberg Terminal, які публікує Інтерфакс-Україна.

Так, дохідність найбільш волатильних "коротких" облігацій з погашенням цьогоріч повернулася до рівня 16,8%. Попри те, що така дохідність залишається високою, це значно менше від майже 28%, які спостерігалися на торгах 15 лютого.

Дохідність та ціна єврооблігацій – взаємообернені. Що менша ціна, за яку новий інвестор викупить зобов’язання, то більша різниця буде між нею і кінцевою виплатою на момент погашення.

Дохідність бондів з погашенням у 2026-2032 роках повернулася на рівень 10-11,5%.

Котирування українських ВВП-варантів після падіння у понеділок відновилися з до позначки у понад 70% номінальної вартості.

Позитивна динаміка у вівторок спостерігалася також на вторинному ринку облігацій внутрішньої держпозики: нерезиденти сповільнили скорочення свого портфелю ОВДП і продали лише 250 млн доларів (проти 460 млн доларів у понеділок).

Це відобразилося, зокрема, на курсі гривні. Хоча відкриття ринку почалося досить слабкою гривнею у 28,5 за долар, Нацбанк вдався до інтервенцій та продав на ринок 377 млн доларів у першу же годину роботи ринку.

Це вгамувало валютні коливання, а гривня зміцнилася до 28,28 грн за долар на закритті торгів. Водночас, як відомо ЕП, упродовж дня регулятору навіть вдалося викупити валюту в резерви.

Таке відновлення пов’язане з заявами Міноборони РФ про те, що підрозділи Західного та Південного військових округів починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.

Водночас офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков зазначив, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків.

Нагадуємо:

Після повідомлень про скасування авіаперевезень та вивезення посольствами низки країн своїх громадян з України через ризик ескалації, українські активи стрімко впали.

Про те, що відбувалося на ринках у понеділок, читайте тут.

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