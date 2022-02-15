Українські євробонди та курс відновлюються від стрімкого падіння
Дохідність українських єврооблігацій відновилася на 2-3% після стрибка у понеділок.
Про це відомо з даних Bloomberg Terminal, які публікує Інтерфакс-Україна.
Так, дохідність найбільш волатильних "коротких" облігацій з погашенням цьогоріч повернулася до рівня 16,8%. Попри те, що така дохідність залишається високою, це значно менше від майже 28%, які спостерігалися на торгах 15 лютого.
Дохідність та ціна єврооблігацій – взаємообернені. Що менша ціна, за яку новий інвестор викупить зобов’язання, то більша різниця буде між нею і кінцевою виплатою на момент погашення.
Дохідність бондів з погашенням у 2026-2032 роках повернулася на рівень 10-11,5%.
Котирування українських ВВП-варантів після падіння у понеділок відновилися з до позначки у понад 70% номінальної вартості.
Позитивна динаміка у вівторок спостерігалася також на вторинному ринку облігацій внутрішньої держпозики: нерезиденти сповільнили скорочення свого портфелю ОВДП і продали лише 250 млн доларів (проти 460 млн доларів у понеділок).
Це відобразилося, зокрема, на курсі гривні. Хоча відкриття ринку почалося досить слабкою гривнею у 28,5 за долар, Нацбанк вдався до інтервенцій та продав на ринок 377 млн доларів у першу же годину роботи ринку.
Це вгамувало валютні коливання, а гривня зміцнилася до 28,28 грн за долар на закритті торгів. Водночас, як відомо ЕП, упродовж дня регулятору навіть вдалося викупити валюту в резерви.
Таке відновлення пов’язане з заявами Міноборони РФ про те, що підрозділи Західного та Південного військових округів починають повернення з навчання до пунктів базування залізницею та автомобільним транспортом.
Водночас офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков зазначив, що російські військові продовжують навчання на низці напрямків.
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Після повідомлень про скасування авіаперевезень та вивезення посольствами низки країн своїх громадян з України через ризик ескалації, українські активи стрімко впали.
Про те, що відбувалося на ринках у понеділок, читайте тут.
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