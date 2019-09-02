Власників бізнесу сповіщатимуть про зміни в компаніях у режимі реального часу

Усі власники бізнесу безкоштовно отримуватимуть сповіщення від Опендатабот про зміни в компанії у режимі реального часу.

Про це повідомляє Опендатабот.

Раніше Мін'юст публікував дані з ЄДР раз на тиждень, а минулого тижня почав оновлювати Єдиний реєстр компаній щоденно.

"Це дозволило Опендатабот налаштувати щоденний моніторинг для всіх власників українських компаній. Тепер підприємці отримують повідомлення про зміни одразу, в день, коли зміни були внесені.

Зазначається, що більше півмільйона користувачів Опендатабот отримуватимуть сповіщення про зміну у своїй компанії у месенджері, а ті, хто ще не став користувачем, - отримуватимуть сповіщення за допомогою смс та емейлів.

"Щоденне оновлення ЄДР на порталі відкритих даних - це реальний крок для боротьби з рейдерством. Найкращий спосіб захистити свій бізнес - вчасно дізнаватися про зміни своєї компанії", - заявив засновник Опендатабот Олексій Іванкін.

Якщо реєстратор незаконно вніс зміни щодо нерухомого майна або корпоративних прав компанії, протягом 60 днів особа може звернутись зі скаргою до Антирейдерної комісії при Мін’юсті.

Економічна правда