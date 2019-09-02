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Владельцев бизнеса будут оповещать об изменениях в компаниях в режиме реального времени

Понедельник, 2 сентября 2019, 14:42

Все владельцы бизнеса будут бесплатно получать оповещения от Опендатабот об изменениях в компании в режиме реального времени.

Об этом сообщает Опендатабот.

Ранее Минюст публиковал данные из ЕГР раз в неделю, а на прошлой неделе начал обновлять Единый реестр компаний ежедневно.

"Это позволило Опендатабот настроить ежедневный мониторинг для всех владельцев украинских компаний. Теперь предприниматели получают сообщение об изменениях сразу, в день, когда изменения были внесены", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более полумиллиона пользователей Опендатабот будут получать уведомления об изменениях в своей компании в мессенджере, а те, кто еще не стал пользователем, - будут получать оповещения с помощью смс и электронной почты.

"Ежедневное обновление ЕГР на портале открытых данных - это реальный шаг для борьбы с рейдерством. Лучший способ защитить свой бизнес - вовремя узнавать об изменениях своей компании", - заявил основатель Опендатабот Алексей Иванкин.

Если регистратор незаконно внес изменения в отношении недвижимого имущества или корпоративных прав компании, в течение 60 дней лицо может обратиться с жалобой в Антирейдерную комиссию при Минюсте.

Экономическая правда

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бизнес рейдерство

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Экономическая правда
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