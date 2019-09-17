Лагард стане головою Європейського центробанку

Європейський парламент проголосував за рекомендацію про призначення на пост майбутньої голови Європейського центрального банку француженки Крістін Лагард.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Обговорення кандидатури проходило за відсутності Лагард на пленарній сесії. Голосування було таємним.

На підтримку Лагард було подано 394 голоси. Проти проголосували 206 депутатів. 49 утрималися.

"Я сподіваюся, що це дозволить нам продовжувати чудове співробітництво між трьома інститутами (Радою ЄС, Єврокомісією і Європарламентом - ред) при повній повазі ролі кожного інституту і з пані Крістін Лагард на чолі ЄЦБ", - заявив заступник голови ЄК з євро і фінансової стабільності Валдіс Домбровскіс.

Лагард народилася 1 січня 1956 року в Парижі. Свою кар'єру починала в якості адвоката. В останні два десятиліття її діяльність була пов'язана з торгово-економічною сферою.

У 2005 році Лагард була призначена міністром зовнішньої торгівлі Франції. У 2007 році - міністром сільського господарства. Потім, до 2011 року, вона керувала Міністерством економіки, фінансів і зайнятості й була першою жінкою на цій посаді.

З липня 2011 року Лагард виконувала обов'язки директора-розпорядника МВФ, ставши першою жінкою на чолі цієї міжнародної фінансової організації. У лютому 2016 року вона була затверджена на другий мандат на цій посаді.

На саміті ЄС Лагард була рекомендована на посаду глави ЄЦБ. 16 липня Лагард опублікувала заяву, в якій повідомила про намір покинути МВФ 12 вересня.

Очікується, що Європейська Рада прийме остаточне рішення на жовтневому саміті ЄС на основі рекомендацій Ради ЄС, консультацій з Європейським Парламентом та Радою керуючих ЄЦБ.

Термін дії повноважень голови ЄЦБ становить 8 років без права продовження. У разі успішного завершення всіх процедур Лагард змінить нинішнього главу ЄЦБ італійця Маріо Драгі 1 листопада 2019 року. Француженка буде першою жінкою і на цій посаді.

За негласною традицією директором-розпорядником МВФ обирається представник однієї з європейських країн. Іншим системоутворюючим інститутом післявоєнної світової фінансової системи - Світовим банком - в свою чергу, за неписаним правилом, керує американець.