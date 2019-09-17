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Лагард станет главой Европейского центробанка

Вторник, 17 сентября 2019, 14:40
 

Европейский парламент проголосовал за рекомендацию о назначении на пост будущего председателя Европейского центрального банка француженки Кристин Лагард.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Обсуждение кандидатуры проходило в отсутствие Лагард на пленарной сессии. Голосование было тайным.

В поддержку Лагард было подано 394 голоса. Против проголосовали 206 депутатов. 49 воздержались.

"Я надеюсь, что это позволит нам продолжать великолепное сотрудничество между тремя институтами (Советом ЕС, Еврокомиссией и Европарламентом - ред) при полном уважении роли каждого института и с госпожой Кристин Лагард во главе ЕЦБ", - заявил зампред ЕК по евро и финансовой стабильности Валдис Домбровскис.

Лагард родилась 1 января 1956 года в Париже. Свою карьеру начинала в качестве адвоката. В последние два десятилетия ее деятельность была связана с торгово-экономической сферой. 

В 2005 году Лагард была назначена министром внешней торговли Франции. В 2007 году - министром сельского хозяйства. Затем, до 2011 года, она руководила Министерством экономики, финансов и занятости и была первой женщиной на этом посту.

С июля 2011 года Лагард выполняла обязанности директора-распорядителя МВФ, став первой женщиной во главе этой международной финансовой организации. В феврале 2016 года она была утверждена на второй мандат на этом посту.

На саммите ЕС Лагард была рекомендована на пост главы ЕЦБ. 16 июля Лагард опубликовала заявление, в котором сообщила о намерении покинуть МВФ 12 сентября.

Ожидается, что Европейский совет примет окончательное решение на октябрьском саммите ЕС на основе рекомендаций Совета ЕС, консультаций с Европейским парламентом и Советом управляющих ЕЦБ.

Срок действия полномочий председателя ЕЦБ составляет 8 лет без права продления. В случае успешного завершения всех процедур Лагард сменит нынешнего главу ЕЦБ итальянца Марио Драги 1 ноября 2019 года. Француженка будет первой женщиной и на этом посту.

По негласной традиции директором-распорядителем МВФ избирается представитель одной из европейских стран. Другим системообразующим институтом послевоенной мировой финансовой системы - Всемирным банком - в свою очередь, по неписанному правилу, руководит американец.

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ЕЦБ МВФ

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