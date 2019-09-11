Рада схвалила у першому читанні законопроект про незаконне збагачення

Верховна Рада у першому читанні підтримала президентський законопроект, яким пропонується збільшити суму доходів, після якої починається незаконне збагачення до 204-255 тисяч гривень.

За відповідний законопроект 11 вересня проголосували 316 народних депутатів.

Також нардепи вдвічі скоротили строк підготовки законопроекту до другого читання.

У законопроекті, зокрема, пропонується підвищити мінімум збагачення, який дозволяє притягувати до відповідальності.

У проекті закону і пояснювальній таблиці до нього йдеться про активи на понад 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі - 255 тисяч гривень). Водночас у порівняльній таблиці до законопроекту йдеться про 12 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (наразі – 204 тисячі гривень).

Законопроект №1031, який вніс президент Володимир Зеленський 29 серпня, передбачає доповнення Кримінального Кодексу статтею 368-5, згідно з якою незаконне збагачення карається "позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

Попередня стаття, скасована Конституційним судом, передбачала покарання для тих, у кого різниця між доходами і статками становила тисячу неоподатковуваних мінімумів (17 тисяч гривень).

Крім того, у скасованій версії незаконними вважались активи, "законність підстав набуття яких не підтверджено доказами". На думку Конституційного суду, це суперечило презумпції невинуватості. У проекті, який вніс Зеленський, такої фрази немає.

Також пропозиція президента відрізняється від попередньої норми тим, що передбачає єдиний ступінь тяжкості цього злочину. В той час як раніше покарання було різним: до 2 років для службовців, від 2 до 5 для тих, хто обіймає відповідальну посаду, і від 5 до 10 – особливо відповідальну посаду. В усіх випадках також була передбачена конфіскація майна.

Нагадаємо:

У червні Зеленський подавав проект закону, яким пропонувалося карати держслужбовців за сумнівні активи, вартість яких перевищує дохід на більш як 204 тисячі гривень.

26 лютого Конституційний суд визнав неконституційною статтю 368-2 Кримінального кодексу, яка передбачає покарання для чиновників за незаконне збагачення.