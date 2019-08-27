НАБУ вимагає у Приватбанку надати всю документацію щодо юррадників

Детективи Національного антикорупційного бюро вимагають у Приватбанку надати документи, на підставі яких вони отримують послуги юридичних радників та інших консультантів.

Про це повідомляє НВ Бізнес.

У Приватбанку зазначили, що 26 липня 2019 року, наступного дня після завершення слухання справи Приватбанку проти екс-акціонерів у Апеляційному сулі Англії та Уельсу, банк отримав ухвалу суду з вимогою надати детективам НАБУ усі документи щодо підстав та умов отримання Приватбанком послуг від українських та іноземних юридичних радників та інших консультантів.

"Як стало відомо з тексту отриманої ухвали, підставою для слідчих дій детективів НАБУ є заяви 2017-2018 років від колишніх народних депутатів О. Дубініна та В. Купрія, що в ЗМІ та відкритих джерелах пов’язуються з колишніми власниками банку.

Провадження щодо заяв екс-депутатів були зупинені слідчими органами ще 2017 року, але з невідомих причин поновлені влітку 2019 року", - йдеться у повідомленні банку.

У Приватбанку підкреслили, що детективи НАБУ наполягали на терміновому вилученні документів, оскільки нібито виникла "реальна загроза зміни або знищення документів".

У банку також висловили здивування тим, що суд беззаперечно погодився з думкою детективів, що Приватбанк нібито порушив закон "Про державні закупівлі", хоча його дія на комерційні банки не поширюється.



"Водночас Приватбанк був повністю виключений із судового процесу і позбавлений будь-якої можливості представити свою позицію і докази в суді, тоді як ухвалена постанова оскарженню не підлягає", - зазначили у фінустанові.



"Приватбанк виконує рішення суду і готовий надати слідству всі витребувані документи. Водночас банк звертається до керівництва НАБУ з проханням об'єктивно та неупереджено дослідити реальні причини й обставини цієї справи", - йдеться у заяві банку.

У банку також закликали керівництво НАБУ гарантувати захист адвокатської таємниці і конфіденційність вилучених документів, оскільки витік інформації може підірвати захист інтересів банку в судах України, США, Великої Британії та Кіпру, де ПриватБанк виборює відшкодування збитків, завданих банку у період до його націоналізації, на загальну суму понад 6 млрд доларів.

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