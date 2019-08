НАБУ вимагає у Приватбанку надати всю документацію щодо юррадників

Детективи Національного антикорупційного бюро вимагають у Приватбанку надати документи, на підставі яких вони отримують послуги юридичних радників та інших консультантів.

Про це повідомляє НВ Бізнес.

У Приватбанку зазначили, що 26 липня 2019 року, наступного дня після завершення слухання справи Приватбанку проти екс-акціонерів у Апеляційному сулі Англії та Уельсу, банк отримав ухвалу суду з вимогою надати детективам НАБУ усі документи щодо підстав та умов отримання Приватбанком послуг від українських та іноземних юридичних радників та інших консультантів.

"Як стало відомо з тексту отриманої ухвали, підставою для слідчих дій детективів НАБУ є заяви 2017-2018 років від колишніх народних депутатів О. Дубініна та В. Купрія, що в ЗМІ та відкритих джерелах пов’язуються з колишніми власниками банку.

Провадження щодо заяв екс-депутатів були зупинені слідчими органами ще 2017 року, але з невідомих причин поновлені влітку 2019 року", - йдеться у повідомленні банку.

У Приватбанку підкреслили, що детективи НАБУ наполягали на терміновому вилученні документів, оскільки нібито виникла "реальна загроза зміни або знищення документів".

У банку також висловили здивування тим, що суд беззаперечно погодився з думкою детективів, що Приватбанк нібито порушив закон "Про державні закупівлі", хоча його дія на комерційні банки не поширюється.



"Водночас Приватбанк був повністю виключений із судового процесу і позбавлений будь-якої можливості представити свою позицію і докази в суді, тоді як ухвалена постанова оскарженню не підлягає", - зазначили у фінустанові.



"Приватбанк виконує рішення суду і готовий надати слідству всі витребувані документи. Водночас банк звертається до керівництва НАБУ з проханням об'єктивно та неупереджено дослідити реальні причини й обставини цієї справи", - йдеться у заяві банку.

У банку також закликали керівництво НАБУ гарантувати захист адвокатської таємниці і конфіденційність вилучених документів, оскільки витік інформації може підірвати захист інтересів банку в судах України, США, Великої Британії та Кіпру, де ПриватБанк виборює відшкодування збитків, завданих банку у період до його націоналізації, на загальну суму понад 6 млрд доларів.

Нагадаємо,

У грудні 2017 року ПриватБанк подав позов до Високого суду Лондона проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. та ZAO Ukrtransitservice Ltd, які ймовірно їм належать або перебувають під їхнім контролем.

Усі компанії-відповідачі фігурували у постановах Печерського райсуду Києва від 29 липня 2016 року, якими передбачається арешт низки рахунків у кіпрській філії ПриватБанку в рамках розслідування про повернення кредитів рефінансування НБУ на суму 19 млрд грн.

Детективна агенція Kroll за підсумками аудиту Приватбанку підтвердила, що фінустанова до її націоналізації в кінці 2016 року була об'єктом масштабних і скоординованих шахрайських дій, що призвело до збитків мінімум в 5,5 млрд доларів.

4 грудня 2018 р. суд визнав, що ПриватБанк подав позов, щоб отримати юрисдикцію суду Лондона на подачу позову проти Коломойського та Боголюбова.

Суддя аргументував висновок тим, що банк не надав прямого пояснення, чому він подав позов проти зазначених компаній у грудні 2017 року, і жоден з його аргументів, який був представлений пізніше, не є переконливим. Зокрема, деякі наведені банком підстави не могли бути представлені в грудні 2017 року, оскільки банк про них не знав.

При цьому суддя визнав наявність у банку обґрунтованих позовних вимогпроти Коломойського і Боголюбова як мінімум на кілька мільйонів доларів. Водночас він додав, що банк не має права підбирати прийнятну для себе судову інстанцію, у свою чергу, його екс-власники мають право захищати свої інтереси в Швейцарії, за місцем постійного проживання.

Разом з тим суд видав наказ про всесвітній арешт активів екс-власників банку і зазначених шести компаній на суму більше 2,5 млрд доларів.

Суд також зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

ПриватБанк 21 грудня 2018 року оскаржив рішення першої інстанції в апеляційному суді Англії та Уельсу. Оголошення рішення очікується не раніше жовтня цього року.

Читайте також:

Другий лондонський фронт: як Високий суд усмирив Коломойського і Боголюбова

Коломойський vs Приватбанк: що варто знати про липневу "битву на Темзі

Коломойський проти Приватбанку: хто кого перемагає в Лондонському суді