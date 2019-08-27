НАБУ требует у ПриватБанка предоставить всю документацию по юрсоветникам

Детективы Национального антикоррупционного бюро требуют у ПриватБанка предоставить документы, на основании которых они получают услуги юридических советников и других консультантов.

Об этом сообщает НВ Бизнес.

В ПриватБанке отметили, что 26 июля 2019 года, на следующий день после завершения слушания дела Приватбанка против экс-акционеров в Апелляционном Суле Англии и Уэльса, банк получил решение суда с требованием предоставить детективам НАБУ все документы относительно оснований и условий получения Приватбанком услуг от украинских и иностранных юридических советников и других консультантов.

"Как стало известно из текста полученного постановления, основанием для следственных действий детективов НАБУ являются заявления 2017-2018 годов от бывших народных депутатов А. Дубинина и В. Куприя, которые в СМИ и открытых источниках связываются с бывшими владельцами банка.

Производство по жалобам экс-депутатов были остановлены следственными органами еще в 2017 году, но по неизвестным причинам восстановлены летом 2019 года ", - говорится в сообщении банка.

В Приватбанке подчеркнули, что детективы НАБУ настаивали на срочном изъятии документов, поскольку якобы возникла "реальная угроза изменения или уничтожения документов".

В банке также выразили удивление тем, что суд беспрекословно согласился с мнением детективов, что Приватбанк якобы нарушил закон "О государственных закупках", хотя его воздействие на коммерческие банки не распространяется.

"Вместе с тем Приватбанк был полностью исключен из судебного процесса и лишен всякой возможности представить свою позицию и доказательства в суде, тогда как принятое постановление обжалованию не подлежит", - отметили в финучреждении.

"Приватбанк выполняет решение суда и готов предоставить следствию все затребованные документы. В то же время банк обращается к руководству НАБУ с просьбой объективно и беспристрастно исследовать реальные причины и обстоятельства этого дела", - говорится в заявлении банка.

В банке также призвали руководство НАБУ гарантировать защиту адвокатской тайны и конфиденциальность изъятых документов, поскольку утечка информации может подорвать защиту интересов банка в судах Украины, США, Великобритании и Кипра, где Приватбанк борется за возмещение убытков, причиненных банку в период до его национализации, на общую сумму более 6 млрд долларов.

Напомним,

В декабре 2017 года ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd, предположительно принадлежащих им или находящимся под их контролем.

Все компании-ответчики фигурировали в постановлениях Печерского райсуда Киева от 29 июля 2016 года, которым предусматривается арест ряда счетов в кипрской филиала ПриватБанка в рамках расследования о возвращении кредитов рефинансирования НБУ на сумму 19 млрд грн.

Детективная агенция Kroll по итогам аудита Приватбанка подтвердила, что финучреждение до его национализации в конце 2016 года было объектом масштабных и скоординированных мошеннических действий, что привело к убыткам минимум в 5,5 млрд долларов.

4 декабря 2018 г. суд признал, что ПриватБанк подал иск, чтобы получить юрисдикцию суда Лондона на подачу иска против Коломойского и Боголюбова.

Судья аргументировал вывод тем, что банк не предоставил прямого объяснения, почему он подал иск против указанных компаний в декабре 2017 года, и ни один из его аргументов, который был представлен позже, не является убедительным. В частности, некоторые приведенные банком основания не могли быть представлены в декабре 2017 года, поскольку банк о них не знал.

При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований к Коломойскому и Боголюбову как минимум на несколько миллионов долларов. При этом он добавил, что банк не имеет права подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию, в свою очередь, его экс-владельцы имеют право защищать свои интересы в Швейцарии, по месту постоянного проживания.

Суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.

При этом суд обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.

Приватбанк 21 декабря 2018 года обжаловал решение первой инстанции в апелляционном суде Англии и Уэльса. Оглашение решения ожидается не ранее октября этого года.

Читайте также:

Второй лондонский фронт: как Высокий суд укротил Коломойского и Боголюбова

Коломойский vs Приватбанк: что надо знать об июльской "битве на Темзе

Коломойский против Приватбанка: кто кого побеждает в Лондонском суде