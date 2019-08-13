У Литві хочуть відмовитися від традиційних SIM-карт для телефонів

У Литві пропонують почати використовувати вбудований модуль ідентифікації абонента eSIM (embedded SIM), електронну SIM -карту, який замінить традиційні SIM-карти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

"Нова технологія дозволить відмовитися від традиційних SIM-карт, а користувачам буде простіше змінити оператора, постачальника послуг мобільного зв'язку. Позитивну перспективу цієї технології вказують і директиви Євросоюзу, що спонукають впроваджувати її в країнах ЄС", - сказав віце-міністр транспорту і комунікацій Литви Паулюс Мартінкус.

Нові мобільні пристрої – телефони, розумні годинник, інтелектуальні системи обліку, сенсори і пульти мають встановлену виробником мікросхему, яка може виконувати функцію звичайної фізичної SIM-карти, тому їх потрібно активувати дистанційно.

"Якщо відмовитися від традиційних SIM-карт можна було б заощадити ресурси, необхідні для їх виробництва та утилізації, зменшився б адміністративний тягар користувачів і бізнесу, збільшилася б конкуренція серед постачальників послуг зв'язку", – сказано в повідомленні.

На даний момент eSIM можна використовувати в Австрії, Естонії, Італії, Іспанії, Британії, Франції, Фінляндії, Швеції, Німеччині та інших країнах.

За даними Асоціації GSM, яка представляє інтереси операторів мобільного зв'язку по всьому світу, в Литві, як і в інших країнах світу, кількість активних SIM-карт вже перевищує число жителів.

Європейська правда