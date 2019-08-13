В Литве хотят отказаться от традиционных SIM-карт для телефонов

В Литве предлагают начать использовать встроенный модуль идентификации абонента eSIM (embedded SIM), электронную SIM -карту, который заменит традиционные SIM-карты.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

"Новая технология позволит отказаться от традиционных SIM-карт, а пользователям будет проще сменить оператора, поставщика услуг мобильной связи. Положительную перспективу этой технологии указывают и директивы Евросоюза, побуждающие внедрять ее в странах ЕС", - сказал вице-министр транспорта и коммуникаций Литвы Паулюс Мартинкус.

Новые мобильные устройства – телефоны, умные часы, интеллектуальные системы учета, сенсоры и пульты имеют установленную производителем микросхему, которая может выполнять функцию обычной физической SIM-карты, поэтому их нужно активировать дистанционно.

"Если отказаться от традиционных SIM-карт можно было бы сэкономить ресурсы, необходимые для их производства и утилизации, уменьшился бы административное бремя пользователей и бизнеса, увеличилась бы конкуренция среди поставщиков услуг связи", – сказано в сообщении.

На данный момент eSIM можно использовать в Австрии, Эстонии, Италии, Испании, Великобритании, Франции, Финляндии, Швеции, Германии и других странах.

По данным Ассоциации GSM, которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру, в Литве, как и в других странах мира, количество активных SIM-карт уже превышает число жителей.

Европейская правда