Зеленський призначив очільника департамента кібербезпеки СБУ

Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ очолив Микола Кулешов.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

Раніше цей департамент очолював Олександр Климчук, якого президент Володимир Зеленський звільнив 26 червня.

Кулешов працює в СБУ з 1995 року. З 2014-го – перший заступник начальника департаменту.

Відповідав за заходи в рамках Трастового Фонду Україна-НАТО з питань кібербезпеки.

Ініціював створення Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ і з 2016 року організовує його функціонування.

Нагадаємо:

5 серпня у "Слузі народу" повідомили, що команда Зеленського працює над проектом, який дозволить українцям уже на наступних президентських виборах голосувати онлайн.



Водночас радник президента Михайло Федоров відзначив, що для цього треба "підготуватися інфраструктурно, з кібербезпеки, а також ментально".