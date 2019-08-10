Зеленский назначил главу департамента кибербезопасности СБУ
Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ возглавил Николай Кулешов.
Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского.
Раньше этот департамент возглавлял Александр Климчук, которого президент Владимир Зеленский уволил 26 июня.
Кулешов работает в СБУ с 1995 года. С 2014 года – первый замначальника департамента.
Отвечал за мероприятия в рамках Трастового Фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности.
Инициировал создание Ситуационного центра по обеспечению кибербезопасности СБУ и с 2016 года организует его функционирование.
Напомним:
5 августа в "Слуге народа" сообщили, что команда Зеленского работает над проектом, который позволит украинцам уже на следующих президентских выборах голосовать онлайн.
В то же время советник президента Михаил Федоров отметил, что для этого следует "подготовиться инфраструктурно, по кибербезопасности, а также ментально".
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