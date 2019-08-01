Німеччина обмежить повернення ПДВ для негромадян ЄС

Уряд Німеччини планує заборонити громадянам країн, що не є членами ЄС, повертати на митних пунктах податок на додану вартість з покупок на суму менше ніж 50 євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Neue Zürcher Zeitung.

Таке рішення, яке ще потребує схвалення у парламенті, у середу ухвалив уряд Німеччини. Це означає, що громадяни зможуть повернути ПДВ з товарів, лише якщо вони коштуватимуть 50 євро і більше.

Сьогодні громадяни країн, які не є членами ЄС, можуть повернути ПДВ (стягується в розмірі 19% з більшості товарів у Німеччині) на митних постах, представляючи експортну квитанцію магазину.

Чимало швейцарців роблять покупки в Німеччині, оскільки ціни там є нижчими, ніж у їхній країні. Особливо великі черги на кордоні виникають на вихідних.

Урядовий план значною мірою спрямований на зменшення заторів на кордоні зі Швейцарією, яка не є членом ЄС, та полегшення навантаження на німецьких митників.

Очікується, що німецький Бундестаг проголосує за рішення восени.

Європейська правда