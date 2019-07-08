Україна була одним із найбільших партнерів ЄС із імпорту та експорту в 2018 році

Україна була 23-м найбільшим партнером ЄС з імпорту (1% від загального обсягу імпорту поза межами ЄС) і 20-м за величиною з експорту (1% від загального обсягу експорту поза межами ЄС) в 2018 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Eurostat.

У період з 2008 по 2018 рік у ЄС був позитивний торговий баланс з Україною. Цей профіцит був найвищим у 2013 році, коли він досяг 10 млрд євро, а найнижчим у 2015 році, скоротившись до 1 млрд євро.

У 2018 році профіцит становив 4 мільярди євро.

В експорті ЄС в Україну переважали "машини і транспортні засоби", "інші промислові товари" і "хімікати", які разом складали 78% європейського експорту в Україну.

В імпорті ЄС з України переважали "інші промислові товари", "сировина" і "продукти харчування і напої", на які припадає 79% товарів.

Ліки були найбільш експортованим продуктом ЄС в Україну, тоді як найбільш імпортованим продуктом з України була кукурудза.

Серед держав-членів Італія була найбільшим імпортером товарів з України (3 млрд євро). Найбільшим експортером в Україну в 2018 році була Німеччина (5 млрд євро).

Європейська правда