Чим вигідна Україні IT-торгівля з Ізраїлем

230-річчя дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем відзначилось розвитком інноваційного співробітництва між країнами.

Чи не найважливішу роль у цьому грає розвиток ІТ. Розберімося, яку саме вигоду отримає Україна від співробітництва з Ізраїлем в цьому напрямку.

Ізраїль обирає Україну

П​​онад 40% ІТ-сервісів Ізраїль купує саме в Україні. Чому? В Україні є багато аутсорсингових компаній, які працюють на закордонні країни. Такі компанії мають великі внутрішні ресурси на оплату праці.

До того ж українські фахівці відповідальніші. У нас дуже розвинена культура емпатії, бізнес стає все більше соціально-відповідальним — це важливі складові ділової культури в Україні, які варто відзначити.

За даними SkillValue, українські розробники займають 5 місце у світі за рівнем технічної майстерності, отримавши майже на 14% кращі результати, ніж їхні ізраїльські колеги.​​

Ізраїль пропонує українцям хороші умови праці. Від 30 до 40 тис. українських програмістів працюють на ізраїльські компанії.

В Ізраїлі останні роки існує гостра нестача ІТ-фахівців. А тому галузь приваблива для ізраїльського інвестора передусім через кваліфіковану робочу силу, оскільки Україна посідає перше місце в Європі за кількістю випускників вищих навчальних закладів технічних спеціальностей.

Українські фахівці дуже популярні в галузі, особливо для ізраїльських компаній. Адже у нас один часовий пояс та всього три години польоту – це набагато зручніше для роботи, ніж, наприклад, співпраця з Сінгапуром.

Водночас, багато фахівців хай-тек індустрії в Ізраїлі спілкується зрозумілою українцям мовою та користуються тими самими культурними кодами, що й українці. Ці три фактори перетворили Україну на ідеальну країну для ізраїльського аутсорсингу.

За даними Центрального бюро статистики Ізраїлю, середня заробітна плата для інформаційно-комунікаційних робіт становить 22 418 шекелів або близько 6 590 доларів США на місяць.

Зрозуміло, що такі зарплати отримують далеко не всі спеціалісти, але якщо навіть порахувати по мінімуму, то виходить приблизно 3000 доларів на місяць.

IT в Україні приносить понад 5 млрд валютного виторгу

ІТ-сферу в Україні недарма називають новим локомотивом української економіки. Для порівняння: загалом у 2020 році обсяг експорту ІТ-послуг сягнув $5 млрд, а лише за дев’ять місяців 2021 року – $4,84 млрд млрд.

Трохи менше мільярда припадає на виторг від проєктів з ізраїльськими компаніями.

Завдяки цим надходженням, курс гривні має непогані показники. При цьому, не зважаючи на тренд до зміцнення, відбуваються постійні коливання курсу — волатильність.

Серед усього експорту послуг України частка ІТ вже сягнула 38%.

Сервіс Opendatabot підрахував, що за 9 місяців 2021 року, відносно до такого самого періоду попереднього року, експорт IT-послуг в Україні зріс на 35%. При цьому, серед усього експорту послуг України частка ІТ вже сагає 38%. Для порівняння, на початку 2020 року вона складала 24%.

Пропорційно до цього зростає і виторг на ринку Ізраїлю.

Перспективи україно-ізраїльських відносин у сфері технологій

Звичайно, Ізраїль продовжуватиме купувати українські ІТ-продукти, "хантити" (винаймати) українських фахівців та користуватися послугами українських компаній. Для цього є низка передумов.

По-перше, економічні, на початку 2022-го країни планують розпочати перемовини щодо додаткових пунктів угоди про ЗВТ, які стосуватимуться фінпослуг і хай-теку. Наразі фахівці економічних відомств країн розглядають кілька варіантів угоди.

По-друге, енергетичні, адже Ізраїль, як країна, яка закуповувала нафту і газ багато років, зараз експортує його в арабські країни, зокрема, в Єгипет і Йорданію, добуваючи власний газ на шельфі континентального Середземного моря. Задача мінімум — перейняти цей високотехнологічний досвід.

По-третє, медицина, зокрема, впровадження інновацій в біотехнології, біолабораторії, клітинні технології, репродукцію – це дуже перспективні напрямки для подальшої співпраці двох країн.

Цілком можливо, що найближчим часом, разом із розширенням ЗВТ, країни отримають додатковий поштовх для взаємовигідних взаємовідносин. Нам залишається лише спостерігати за тим, яких розмахів вона набуває.