Експортно-кредитне агентство хочуть віддати під контроль НБУ

Податковий комітет Верховної Ради рекомендує ухвалити закон про Експортно-кредитне агентство й передати його під контроль Національного банку.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна за підсумками засідання комітету 20 січня.

Рішення рекомендувати Верховній Раді ухвалити законопроєкт №3793 з поправками та віддати агентство під контроль Національного банку за погодженням частини рішень з Мінекономіки підтримали 19 з 34 членів комітету.

Крім того, законопроект у редакції до другого читання пропонує встановити перелік товарів, які не можуть отримувати страхування ЕКА.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначив, що НБУ є регулятором страхового ринку, а ЕКА є фактично страховиком зі спеціальним статусом. Відтак нагляд агентства з боку НБУ дозволить "суттєво підвищити до нього довіру та знизити корупційні ризики".

Також він зауважив, що такий нагляд дозволить банкам знизити кредитні ризики за операціями, які вони будуть проводити під гарантіями ЕКА.

Пропозицію підтримала також віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко. За її словами, таке рішення дозволить запустити повноцінну роботу ЕКА, адже агентство не може працювати окремо від системи комерційних банків.

Проти того, аби віддати ЕКА у контроль НБУ виступив голова комітету ВР з питань економрозвитку Дмитро Наталуха. Він заявив, що такої практики не існує у світі, а підпорядкування Нацбанку не дозволить агентству страхувати високі політичні ризики у роботі компаній.

Натомість торговий представник України Тарас Качка зауважив на тому, що проблеми роботи ЕКА та банків є головним ризиком роботи агентства.

"Без налагодження взаємодії банківської системи та ЕКА жодна модель, капіталізація та жоден менеджмент не дасть результатів", – зазначив він.

У ході дискусій члени комітету дійшли рішення запропонувати Верховній Раді уточнити, що частина рішень має бути погоджена з Мінекономіки.