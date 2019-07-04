Чернишов увійшов до складу наглядової ради "Фармаку"

Екс-президента компанії "Київстар" Петра Чернишова було обрано членом наглядової ради фармацевтичної компанії "Фармак".

Про це йдеться у офіційному прес-релізі компанії.

"Мій управлінський досвід становить понад 20 років – інжиніринг, FMCG, телеком, інвестиційні та освітні проекти. Моя мета – допомогти досягти подальшої стратегічної мети – наростити присутність на європейському ринку, одночасно сприяючи розвитку в Україні як серйозного R&D-центру та провідного вітчизняного виробника", – зазначив Чернишов.

Чернишов закінчив механіко-математичний факультет Уральського державного університету, а згодом здобув ступінь MBA у Кінгстонському університеті, Велика Британія.

Нагадуємо:

ПАТ "Фармак" входить до трійки лідерів фармацевтичної галузі України, експортує продукцію до 20 країн світу.

За підсумками 2017 року "Фармак" збільшив обсяги продажу на роздрібному фармацевтичному ринку країни на 21% у грошовому вимірі. Його чистий прибуток зріс на 29,9% - до 839,09 млн грн.

Бенефіціаром компанії є голова наглядової ради Філя Жебровська, яка володіє 80% акцій компанії.

Колишній президент "Київстар" Петро Чернишов пішов з посади у липні 2018 року.

Однією з причин звільнення Чернишова називають критику президента України Петра Порошенка в інтерв’ю "Економічній правді".

Але Чернишов відразу ж після цього інциденту виправив своє висловлювання.

Економічна правда