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Президент "Київстару" вибачився за критику тендеру на 4G

Середа, 18 квітня 2018, 20:33
 
фото прес-служби Адміністрації президента

Президент компанії "Київстар" Петро Чернишов заявив, що тендер на частоти для 4G був проведений чесно, професійно і відкрито.

Про це йдеться в коментарі Чернишова, який є в розпорядженні ЕП.

"Протягом всього періоду підготовки і проведення тендерів на частоти для 4G, ми бачили злагоджену роботу всіх інститутів державної влади, регулятора, уряду для того, щоб ця подія відбулася", - йдеться в коментарі.

За його словами, тендер був проведений чесно, професійно і відкрито.

"Ми дуже вдячні за підтримку з боку влади, і зокрема президента України в проведенні успішного аукціону. Я шкодую про свої попередні коментарі, у мене не було намірів критикувати тендерний процес", - підсумував президент компанії.

Раніше Чернишов у спільному інтерв'ю "Економічній правді" і "Зе Інтерв'юер" назвав появу президента на торгах по частотах 4G порушенням.

Він наголосив, що присутність президента - це порушення, так як тим самим він зупинив аукціон.

"Коли він зайшов, йшли торги за другий лот, де переміг Vodafone. І ось він зайшов, ми зробили ставку, Vodafone зробив ставку - торги закінчилися, і він пішов виступати на сцену. А за третій лот торги ще не починалися, фактично аукціон перервався", - зазначив президент компанії.

"Аукціон - конкурентний захід з певними правилами. Якщо вони порушуються, то чисто гіпотетично та сторона, яка програла, може оскаржити", - заявив Чернишов.

Як відомо, під час торгів за частоти 4G в діапазоні 1800 МГц був присутній президент.

Повний текст інтерв'ю з президентом компанії "Київстар" читайте за посиланням.

Економічна правда

Київстар Порошенко 4G
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