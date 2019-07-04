Чернышов вошел в состав наблюдательного совета "Фармака"

Экс-президент компании "Киевстар" Петр Чернышов был избран членом наблюдательного совета фармацевтической компании "Фармак".

Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.

"Мой управленческий опыт составляет более 20 лет - инжиниринг, FMCG, телеком, инвестиционные и образовательные проекты. Моя цель - помочь достичь дальнейшей стратегической цели - нарастить присутствие на европейском рынке, одновременно способствуя развитию в Украине как серьезного R&D-центра и ведущего отечественного производителя", - отметил Чернышов.

Чернышов окончил механико-математический факультет Уральского государственного университета, а впоследствии получил степень MBA в Кингстонском университете, Великобритания.

Напоминаем:

ПАО "Фармак" входит в тройку лидеров фармацевтической отрасли Украины, экспортирует продукцию в 20 стран мира.

По итогам 2017 года "Фармак" увеличил объемы продаж на розничном фармацевтическом рынке страны на 21% в денежном выражении. Его чистая прибыль выросла на 29,9% - до 839,09 млн грн.

Бенефициаром компании является председатель наблюдательного совета Филя Жебровская, которая владеет 80% акций компании.

Бывший президент "Киевстар" Петр Чернышев ушел с должности в июле 2018 года.

Одной из причин увольнения Чернышева называют критику президента Украины Петра Порошенко в интервью "Экономической правде".

Но Чернышев сразу же после этого инцидента поправил свое высказывание.

Экономическая правда