Гройсман хоче ініціювати новий конкурс по "Дельфіну"

Конкурс на видобуток газу на шельфі Чорного моря не виправдав очікувань в частині приходу на український ринок потужних гравців світового рівня, тож має бути оголошений новий конкурс.

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман у Facebook.

"Хід конкурсу та його результати, які визначила міжвідомча комісія при Міненерго, показали, що конкурс був недостатньо представницьким, недостатньо конкурентним і в цілому не виправдав очікувань у частині приходу на наш ринок гравців вищої світової ліги газовидобувників. Запропоную уряду розглянути можливість оголошення нового конкурсу для залучення компанії з видобутку газу на українському шельфі Чорного моря", - наголосив Гройсман.

Він пояснив, що Україна під час оголошення цього конкурсу розраховувала на участь у ньому світових лідерів рівня Shell чи Exxon.

"Для України це питання не тільки енергетичної незалежності, але й геополітики, враховуючи безпосередню близькість газоносних ділянок до окупованого Криму", - підкреслив прем'єр.

Нагадуємо:

Конкурс на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова.

Раніше журналісти з'ясували, що право розробляти і видобувати вуглеводні на одній із найбільших газоносних ділянок у Чорному морі "Дельфін" може отримати американська компанія із сумнівною репутацією - Frontera Resources.

Компанія має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою.

Учасники ринку заявляли, що влада штучно обмежує претендентів на добування газу на ділянці на морському шельфі.

Як повідомлялося, конкурс було оголошено 12 квітня. Однак термін подачі заявок був зменшений урядом до 60 днів, тому його термін минув 12 червня.

11 червня глава АП закликав продовжити конкурс щодо укладення угод про розподіл продукції для ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря мінімум до 120 днів.

Українська правда