Журналісти з'ясували, хто поклав око на найбільшу газоносну ділянку в Чорному морі

Право розробляти і видобувати вуглеводні на одній із найбільших газоносних ділянок у Чорному морі "Дельфін" може отримати американська компанія із сумнівною репутацією.

Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу "UA:Перший").

Компанія з американським корінням Frontera Resources ініціювала конкурс на право розподілу нафти та газу на рекордній за площею ділянці (9,4 тисячі квадратних кілометрів). І, схоже, сама може претендувати на 300 мільйонів тонн сировини на шельфі Чорного моря. У відповідь на звернення американської компанії Кабмін оголосив цей конкурс у квітні цього року.

Умови до інвестора – півтора мільярда гривень інвестицій на розвідку, щонайменше п’ять свердловин за перші п’ять років, а державна частка прибуткової продукції має становити не менше 11%.

Потенційним інвесторам було відведено 60 днів на подачу заявок. Пропозиції в Міністерстві енергетики обіцяють розкрити вже 12 червня.

"Поки невідомо, скільки надійшло заявок і наскільки великий інтерес до родовища. Але один претендент зайняв проактивну позицію. Це компанія, яка сама ж і ініціювала проведення конкурсу – Frontera Resources" – йдеться у розслідуванні.

Як виявили "Схеми", Frontera Resources має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою. Інвестиційний банкір Ерік Найман називає збитковість компанію "хронічною".

"Їм не вдається заробляти гроші. При чому вони так "проїдають" капітал, якого не так вже й багато. У них дефіцит власного капіталу. Мінус 37 мільйонів доларів власного капіталу і збитки щорічні генеруються в районі по кілька мільйонів доларів на рік", – каже Найман.

Журналістка-розслідувачка з Кишинева Вікторія Додон розповіла "Схемам", що Frontera наприкінці 2016 року виграла подібний до українського конкурс на величезну ділянку в Молдові, однак є підозри, що він був фіктивним.

"Представником фірми-конкурента був колишній співробітник Frontera Resources. Це дає підстави думати, що конкурс був фіктивним", – сказала Додон.

За два з половиною роки, каже журналістка, компанія не розпочала жодних робіт.

"Все стоїть на місці. Компанія не надала жодної інформації про кількість нафти або газу, яку вони думають, що можуть знайти або знайшли в Молдові. Вони обіцяли, що будуть інвестувати принаймні 500 мільйонів доларів в усі роботи, що відкриють сотні нових робочих місць і що поставлять на ринок не менше 100 мільйонів барелів нафти", – згадує вона.

У Грузії Frontera підписала угоду про розподіл ресурсів ще у 1997 році. За цей час, розповідає журналіст Мамука Куціані, компанія пробурила кілька свердловин і почала постачати газ, якого вистачає лише для внутрішнього ринку. Хоча компанія обіцяла, що буде й на експорт.

Раніше на той момент міністр енергетики Каха Каладзе відкрито звинувачував компанію у тому, що вона спеціально завищує реальні показники запасів нафти і газу в Грузії. Це було зроблено для того, або штучно підвищити інвестиційну привабливість компанії, йдеться в матеріалі.

"Схеми" намагалися отримати коментарі безпосередньо з американського офісу фірми Frontera Resources – надіслали лист з переліком запитань щодо попередньої діяльності фірми та планів щодо приходу в Україну. Але до ефіру відповіді так і не надійшло.

Нагадаємо, раніше учасники ринку заявили, що влада штучно обмежує претендентів на добування газу на цій ділянці.