Стало відомо, хто виграв конкурс по морській ділянці "Дельфін"

Конкурс на розробку нафтогазової ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря виграла компанія Trident Black Sea екс-депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова.

Про це сам Пономарьов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Радий повідомити, що Trident виграв сьогодні конкурс щодо УРП на Чорному морі. Це була важка боротьба, але наша заявка була істотно вигіднішою для України", - написав він.

Пізніше інформацію про перемогу Trident Black Sea підтвердив "Радіо Свобода" міністр енергетики Ігор Насалик.

Як зазначає видання "Нефтерынок", 6 членів Міжвідомчої комісії з організації укладення та виконання угод про розподіл продукції проголосували "за", двоє - утримались (зокрема, депутат Наталія Кацер-Бучковська та представник Мінекономрозвитку).

Trident Black Sea - спеціально створена під конкурс компанія, яка на 90% належить Trident Acquisitions Corp і ще на 10% - ірландській San Leon Energy, яка веде видобуток в Албанії, Ірландії, Нігерії, Польщі та Іспанії, маючи портфоліо з 17 ліцензій в цих країнах. Крім того, є власний флот для проведення сейсмічних досліджень.

Нагадаємо:

Раніше журналісти з'ясували, що право розробляти і видобувати вуглеводні на одній із найбільших газоносних ділянок у Чорному морі "Дельфін" може отримати американська компанія із сумнівною репутацією - Frontera Resources.

Компанія має сумнівні проекти у Молдові та Грузії, а її фінансовий звіт за частину 2017 та 2018 років свідчить про те, що компанія є збитковою.

Учасники ринку заявляли, що влада штучно обмежує претендентів на добування газу на ділянці на морському шельфі.

Як повідомлялося, конкурс було оголошено 12 квітня. Однак термін подачі заявок був зменшений урядом до 60 днів, тому його термін минув 12 червня.

11 червня глава АП закликав продовжити конкурс щодо укладення угод про розподіл продукції для ділянки "Дельфін" на шельфі Чорного моря мінімум до 120 днів.

Економічна правда