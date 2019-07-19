УЗ додала вагонів поїзду "Чотирьох столиць"

"Укрзалізниця" збільшила кількість вагонів у поїзді №31/32 Київ-Рига. З 18 липня в складі поїзда "Чотири столиці" курсують 10 вагонів.

Про це повідомляє ЦТС.

Додавання вагонів відбулося в зв'язку зі зростаючим попитом на квитки. Якщо в першому півріччі заповнюваність місць в сполученні Київ-Рига становила 53%, а зворотно - 48%, то в липні ці показники становлять 85% і 80% відповідно.

"У період з 2 по 14 липня в сполученні Київ-Рига при запропонованих 1,2 тис місць було перевезено 1,1 тис пасажирів, що становило 85% від місткості поїзда. Зворотно в сполученні Рига-Київ перевезені 1 тис пасажирів, що становило 80% від місткості поїзда", - розповіли в компанії.

В УЗ зазначають, що зростання популярності поїзда почало відчуватися в травні: тоді заповнюваність місць з Києва до Риги різко зросла до 75%, назад - до 68%.

Разом з тим, збільшити кількість вагонів до понад 10 в УЗ не можуть, оскільки їх кількість обмежена міжнародними домовленостями.

"Згідно з домовленостями з Білоруссю, Литвою, Латвією, довжина зазначеного поїзда обмежена 10 вагонами і, відповідно, включення додаткових вагонів поки неможливе", - прокоментували в УЗ.

Раніше видання повідомляло про те, що популярність поїзда "Чотири столиці" в літньому сезоні зросла настільки, що на нього стало складно купити квитки.

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