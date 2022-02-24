УЗ: Поїзди зі столиці на захід курсують, на сході йдуть із зупинками
В Укрзалізниці заявили, що всі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком, водночас у східних регіонах поїзди йдуть із уповільненою швидкістю.
Про це повідомляє прес-служба УЗ у Telegram.
"Укрзалізниця повідомляє, що всі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком.
Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями. Це стосується напрямку Мариуполя через Дніпро", - йдеться у повідомленні.
Просять слідкувати за офіційними повідомлення у Telegram-каналі Укрзалізниці та по гучномовцю на вокзалах.
З метою безпеки внесені зміни у рух поїздів:
- №10 Київ - Маріуполь слідує зі зменшеною швидкустю на Волноваху, №11 Київ - Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель - Новоолексіївка слідують до ст. Федорівка
- №44 Івано-Франківськ - Київ зупинено по ст. Ірша
- №112 Київ - Авдіївка зупинено по ст. Покровськ.
Поїзди у Харків тимчасово зупинено.
Ситуація на вокзалах, станом на 8:30 ранку
- Київ: людей багато, паніки немає, каси працюють.
- Харків: людей багато, тут радше спокійно, аніж не спокійно. Є попит на квитки у західному напрямку.
- Південь: Одеса, Миколаїв, Херсон, Ізмаїл - ситуація спокійна, підвищеного ажіотажу немає.
- Маріуполь: працюють всі служби, без паніки.
Пасажири, які мають квитки, виїдуть своїми рейсами. УЗ просить купувати квитки через онлайн-канали.
Приміське сполучення у регіонах відбувається у штатному режимі, окрім напрямку Харків - Куп’янськ, рух організований до Чугуєва.
Економічна правда
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