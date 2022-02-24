УЗ: Поїзди зі столиці на захід курсують, на сході йдуть із зупинками

фото: уз

В Укрзалізниці заявили, що всі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком, водночас у східних регіонах поїзди йдуть із уповільненою швидкістю.

Про це повідомляє прес-служба УЗ у Telegram.

"Укрзалізниця повідомляє, що всі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком.

Поїзди східного напрямку продовжують рух на безпечній швидкості, при цьому можливі сповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, що обладнані укриттями. Це стосується напрямку Мариуполя через Дніпро", - йдеться у повідомленні.

Просять слідкувати за офіційними повідомлення у Telegram-каналі Укрзалізниці та по гучномовцю на вокзалах.

З метою безпеки внесені зміни у рух поїздів:

№10 Київ - Маріуполь слідує зі зменшеною швидкустю на Волноваху, №11 Київ - Новоолексіївка, №86/88 Львів, Ковель - Новоолексіївка слідують до ст. Федорівка

№44 Івано-Франківськ - Київ зупинено по ст. Ірша

№112 Київ - Авдіївка зупинено по ст. Покровськ.

Поїзди у Харків тимчасово зупинено.

Ситуація на вокзалах, станом на 8:30 ранку

Київ: людей багато, паніки немає, каси працюють.

Харків: людей багато, тут радше спокійно, аніж не спокійно. Є попит на квитки у західному напрямку.

Південь: Одеса, Миколаїв, Херсон, Ізмаїл - ситуація спокійна, підвищеного ажіотажу немає.

Маріуполь: працюють всі служби, без паніки.

Пасажири, які мають квитки, виїдуть своїми рейсами. УЗ просить купувати квитки через онлайн-канали.

Приміське сполучення у регіонах відбувається у штатному режимі, окрім напрямку Харків - Куп’янськ, рух організований до Чугуєва.

Економічна правда