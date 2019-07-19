УЗ добавила вагонов поезду "Четырех столиц"

"Укрзализныця" увеличила количество вагонов в поезде №31/32 Киев-Рига. С 18 июля в составе поезда "Четыре столицы" курсируют 10 вагонов.

Об этом сообщает ЦТС.

Добавление вагонов состоялось в связи с растущим спросом на билеты. Если в первом полугодии заполняемость мест в сообщении Киев-Рига составляла 53%, а назад - 48%, то в июле эти показатели составляют 85% и 80% соответственно.

"В период с 2 по 14 июля в сообщении Киев-Рига при предложенных 1,2 тыс мест было перевезены 1,1 тыс пассажиров, что составляло 85% от вместимости поезда. Обратно в сообщении Рига-Киев перевезены 1 тыс пассажиров, что составляло 80% от вместимости поезда", - рассказали в компании.

В УЗ отмечают, что рост популярности поезда начал ощущаться в мае: тогда заполняемость мест из Киева в Ригу резко возросла до 75%, обратно - до 68%.

Вместе с тем, увеличить количество вагонов до более чем 10 в УЗ не могут, поскольку их количество ограничено международными договоренностями.

"Согласно договоренностям с Беларусью, Литвой, Латвией, длина указанного поезда ограничена 10 вагонами и, соответственно, включение дополнительных вагонов пока невозможно", - прокомментировали в УЗ.

Ранее издание сообщало о том, что популярность поезда "Четыре столицы" в летнем сезоне выросла настолько, что на него стало сложно купить билеты.

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