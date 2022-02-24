Укрзалізниця готова евакуювати жителів міст поряд з лінією розмежування

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Укрзалізниця заявила про готовність евакуювати жителів міст поряд з лінією розмежування - евакуаційні рейси планують виконати з низки регіонів та вокзалів сьогодні.

Про це повідомляє прес-служба УЗ в Telegram.

Евакуаційні рейси планується виконати з наступних регіонів та вокзалів сьогодні:

Луганська область:

Два евакуаційні поїзди відправляться зі Сватово та Рубіжного сьогодні вдень.

Донецька область:

Два состави відправлятимуться з Краматорська, два - з Маріуполя, один - з Костянтинівки.

Одеська область:

Один евакуаційний рейс буде відправлений сьогодні з Одеси.

"З міркувань безпеки точний час відправлення та місце призначення не розкриваються. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках Укрзалізниці та уважно слухайте оголошення на вокзалах ваших міст", - кажуть в УЗ.

Нагадаємо:

В Укрзалізниці заявили, що всі поїзди до та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують за графіком, водночас у східних регіонах поїзди йдуть із уповільненою швидкістю.

Економічна правда