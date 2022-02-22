УЗ не припиняє рух поїздів на схід, але підвищує заходи безпеки

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В "Укрзалізниці" продовжують штатну роботу і не збираються припиняти рух поїздів на схід, але підвищують заходи безпеки.

Про це заявив на брифінгу член правління УЗ Олександр Перцовський, передає "Укрінформ".

"Укрзалізниця не має сполучення з окупованими територіями, технічно не може і не буде його мати, але ми звичайно, сполучаємо Україну з українським Донбасом. Зокрема, швидкісний рух доходить до міста Покровськ. Це важливий та принциповий для нас напрямок.

Ми продовжуємо штатно працювати. Звичайно, підвищені всі заходи безпеки. Ми їдемо спокійно та стабільно, як і їхали, працюємо на всіх напрямках і закликаємо спокійно подорожувати Україною. Жодні провокації нас не зупинять в цьому", - переконують в компанії.

За словами Перцовського, УЗ, на відміну від авіакомпаній, які призупинити польоти в Україну через зростання воєнної напруженості, не планує припиняти свою роботу.

Він додав, що українці можуть скористатися Укрзалізницею, щоб повернутися з-за кордону, якщо відсутнє пряме авіасполучення.

"І до Львова, і до Києва можна доїхати зручно та швидкісно з пересадкою в Перемишлі. Також є сполучення через Варшаву і Відень, тому жодної паніки. І якщо хтось повертається в Україну і нема прямого авіасполучення, ми будемо раді доставити додому", - сказав член правління УЗ.

Нагадаємо:

21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання так званих "республік" ОРДЛО, а також підписав угоди "про дружбу та співпрацю" з ватажками бойовиків Денисом Пушиліним (ОРДО) та Леонідом Пасічником (ОРЛО). Ці "угоди" передбачають, що їхні сторони "підтверджують та поважають територіальну цілісність та непорушність існуючих кордонів" одна одної.

Указами про визнання ОРДЛО Путін також офіційно наказав направити на схід України російські війська нібито "для підтримки миру".