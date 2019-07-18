У Нацбанку відреагували на підвищення зарплат вчителям

НБУ вважає, що збільшення видатків на виплату заробітних плат освітянам необхідно компенсувати скороченням інших видатків державного бюджету.

Про це повідомили в прес-службі Національного банку Економічній правді.

"Національний банк, як і раніше, очікує на виважену фіскальну політику, яка буде зумовлена необхідністю погашення значних обсягів державного боргу у наступних роках", - йдеться в повідомленні.

За таких умов можливості нарощування дефіциту бюджету будуть обмеженими, наполягають в НБУ.

"Зростання одного з видів видатків має бути компенсоване скороченням інших, нівелюючи можливий додатковий фіскальний імпульс. Втім, для того, щоб врахувати ефекти від можливого перерозподілу видатків бюджету у прогнозі, необхідно побачити всі параметри держбюджету на 2020 рік, що ймовірно можна буде зробити вже після формування нового уряду", - йдеться в повідомленні прес-служби.

Читайте детальніше у публікації ЕП: "Гройсман Всемогутній. До чого призводить підвищення зарплат вчителям перед виборами"

Нагадаємо:

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке передбачає поетапне збільшення оплати праці для всіх педагогів до 2023 року.

За словами глави міністерства Лілії Гриневич, акцент буде зроблений на підвищення оплати праці молодих вчителів, вихователів дошкільнят і майстрів виробничого навчання в установах профосвіти.

Пізніше старший економіст Світового банку зазначила, що зарплати вчителям мають зростати разом із їхньою ефективністю праці.

Економічна правда