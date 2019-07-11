Зарплати вчителів будуть поступово зростати протягом 4 років

Кабінет міністрів прийняв рішення, яке передбачає поетапне збільшення оплати праці для всіх педагогів до 2023 року.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки.

За словами глави міністерства Лілії Гриневич, акцент буде зроблений на підвищення оплати праці молодих вчителів, вихователів дошкільнят і майстрів виробничого навчання в установах профосвіти.

"Керуючись цією метою і законом "Про освіту", який був прийнятий в 2017 році, ми вирішили прив'язку зробити для оплати праці вчителів до прожиткового мінімуму, який змінюється і відображає економічну ситуацію в країні", - пояснила міністр.

Гриневич підкреслила, що в прикінцевих положеннях закону зазначено, що до 2023 року мінімальний посадовий оклад педагогів повинен вирости до 4 прожиткових мінімумів.

Ухвалена Кабміном постанова передбачає план досягнення цього рівня з 2020 до 2023 року.

Так, в цьому році мінімальний посадовий оклад становить 1,73 прожиткового мінімуму.

За правилами нової системи оплати праці педагогів, в 2020 році цей оклад становитиме 2,5 прожиткового мінімуму, в 2021 році досягне "3", у 2022 - "3,5", а з січня 2023 року - 4 прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

При цьому замість 25 тарифних розрядів всі педагоги і вчені будуть отримувати зарплату з огляду на те, до якої групи і підгрупи нової системи вони належать.

Так, передбачено 3 основні категорії: категорія педпрацівники має 7 підгруп; категорія науково-педагогічні працівники - 5 підгруп; науковці - 4 підгрупи.

За словами Гриневич, зросте заробітна плата всіх педагогів від позакласного до досвідченого вчителя, а також підкреслила, що реформа стосується всіх працівників сфери освіти і науки.

Так, молодий вихователь дитячого садка, який сьогодні окрім окладу ще має надбавку за престижність 10%, отримує в платіжці щомісяця нараховану мінімальну заробітну плату 4 173 грн.

У 2020 тільки оклад для такого вихователя без надбавок становитиме 6 369 грн.

Істотно зросте і зарплата досвідченого вихователя дитячого садка. Він сьогодні зі стажем 21 рік, за що передбачена обов'язкова доплата в 30%, з надбавкою за престижність 10% отримує в платіжці 6 509 грн щомісяця.

У наступному році досвідчений вихователь з такою ж надбавкою за стаж до посадового окладу отримуватиме 9 100 грн.

Наразі молодий учитель, якщо у нього є 10% за престижність, а також 20% за перевірку зошитів, отримує 5 410 грн. У наступному році його місячна зарплата, без коштів на оздоровлення і 13 зарплати, становитиме 7 643 грн.

Міністр додала, що заробітна плата досвідчених вчителів, які отримують надбавку за вислугу років 30%, також зросте.

Наразі, отримуючи оклад, 30% надбавки за стаж, 10% за престижність і 20% за перевірку зошитів, щомісяця такий учитель в платіжці отримує 8 182 грн.

У 2020 році з надбавкою за стаж і зошити, вчитель вищої категорії зароблятиме 10 500 грн.

Також передбачено підвищення зарплат майстрів закладів профтехосвіти, педагогів додаткової освіти, вищої освіти і науки, у яких зарплати виростуть від 10% до понад 60%.

Крім того, Кабмін окремим рішенням збільшив термін відпустки для вихователів дошкільних установ з 42 календарних днів на рік до 56 з 1 січня 2020 року.

Економічна правда