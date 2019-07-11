Зарплати вчителям мають зростати разом з їхньою ефективністю праці - експерт

Ініціатива уряду з підвищення зарплати вчителів на 20-70% може негативно вплинути на економіку країни, якщо їхня ефективність залишиться на попередньому рівні.

Про це заявила економіст Світового банку Анастасія Головач.

"Огляд державних фінансів, який проводив Світовий банк, показав, що заробітна плата освітян з усіма надбавками є вищою по відношенню до більшості інших бюджетників та до середньої плати всіх людей з вищою освітою в Україні.

Тому подальше зростання зарплат має бути чітко прив'язане до ефективності роботи та проведення структурних реформ у сфері освіти - оптимізації надлишкової мережі установ та прив’язки зростання заробітньої плати до якості наданих послуг", - підкреслила вона.

За її словами, зростання зарплати в держсекторі з 2017 року стимулювало внутрішній попит та додавало інфляційного тиску, через що НБУ свого часу вимушено підняв облікову ставку, що зробило кредитні ресурси надто дорогими для бізнесу.

"У результаті, внутрішні виробники не можуть швидко адаптуватися до потреб зростаючого попиту і він задовольняється за допомогою імпорту, що призводить до розширення зовнішньоторговельного дефіциту і знову ж таки є небезпечним для валютної та цінової стабільності. Чергове підвишення зарплати є не сприятливим для зниження облікової ставки НБУ", - зазначила Головач.

Згідно з оглядом державних фінансів, проведеним Світовим банком, Україна вже витрачає близько 11 % ВВП на оплату праці у держсекторі - це майже на 2 відсоткові пункти вище, ніж у 2016 році і значно вище, ніж в більшості європейських країн.

Згідно з дослідженням економічного ровитку, продуктивність українців значно відстає від європейських держав. У середньому українець виготовляє продукції за рік стільки, як німець за 17 днів.

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Кабінет міністрів прийняв рішення, яке передбачає поетапне збільшення оплати праці для всіх педагогів до 2023 року.

За словами глави міністерства Лілії Гриневич, акцент буде зроблений на підвищення оплати праці молодих вчителів, вихователів дошкільнят і майстрів виробничого навчання в установах профосвіти.

Економічна правда