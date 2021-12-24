Голова Бюро економічної безпеки: Ми почали займатися зарплатами "в конвертах" і знаємо головних гравців

Наприкінці листопада 2021 року відома своїми "репресивними" методами роботи податкова міліція пішла у небуття. Щонайменше, де-юре. Натомість Кабінет міністрів своїм розпорядженням дав початок принципово новому органу — Бюро економічної безпеки.

На цю реформу бізнес очікував протягом багатьох років, виношуючи мрії про аналітичний орган, який більше не буде приходити з перевірками, не блокуватиме роботи підприємства та не вимагатиме хабарів. Однак, коли стало відомо, хто очолив БЕБ, мрії набули гіркого присмаку суворої реальності.

Вадим Мельник працював у структурах податкової міліції з 2000 року, а до своєї перемоги у конкурсі на голову БЕБ він очолював Державну фіскальну службу, в арсеналі якої на той час залишилася сама лише податкова міліція.

Попри свій багаторічний досвід роботи у податковій міліції, Мельник не припиняє розхвалювати принципово нову модель роботи БЕБ та обіцяє, що з повноцінним початком роботи бюро для бізнесу зміниться усе.

Наша розмова з відповідальним за розслідування всіх економічних злочинів в Україні відбулася всередині грудня у новій будівлі БЕБ. Її, до слова, Бюро передали через два дні після офіційного створення, коли штат нового органу вже перевищував 200 осіб. Тож першу нараду зі своїми працівниками Мельник провів у дворі будівлі Кабміну.

Очікуючи на розмову, журналіст УП почув у коридорах центрального апарату БЕБ цікаву розмову: один з працівників сказав іншому, що не збирається проходити конкурси до Бюро, а з нового року "піде у бандити". Ймовірно, це сказав працівник ДФС, яка все ще перебуває у процесі ліквідації

"Враховуючи свій досвід роботи та розуміючи людей, знаю, що є люди, яким пора на пенсію, а є люди, які хочуть працювати, тому що велика зарплата. Я для себе визначив, що, напевно, близько 30% колишніх працівників ДФС достойні працювати у БЕБ", – ділиться роздумами Мельник. Водночас він не приховує, що серед набраних на ключові посади до бюро співробітників чимало вихідців з податкової міліції.

Чи не стане створення БЕБ простою заміною вивіски "податкова міліція"? Для чого БЕБ озброєні підрозділи "фізичного захисту" і чи будуть вони ходити на обшуки до бізнесу? Чи готові працівники БЕБ розслідувати не лише податкові злочини, але, наприклад, і зловживання на фондовому ринку?

Як БЕБ буде перевіряти "живий" бізнес

— Чи не найбільшим питанням, яке хвилює бізнес, є те, що створення БЕБ ризикує перетворитися на просту зміну вивіски. Ви – колишній голова ДФС з багаторічним досвідом. Бізнес турбує те, чи не буде в Бюро забагато колишніх податкових міліціонерів. Як ви бачите можливим повернення довіри бізнесу до Бюро в такому випадку?

— Бюро економічної безпеки – це новий орган. Він буде зупиняти кримінальні прояви в усіх сферах економіки. Ми орієнтовані на випередження економічних ризиків, а не на реагування на вже існуючі правопорушення постфактум. Це мінімізує силовий тиск на бізнес.

Тобто, нова модель роботи – це ризикоорієнтований підхід. Аналітична складова передбачає доступ до баз даних, проведення аналізу та формування спеціальних аналітичних продуктів. Все передбачено законом і в інший спосіб Бюро працювати не повинно.

Так, є правоохоронна функція БЕБ, яка так само реагує на заяву про злочини і на аналітичні продукти. Вона включає в себе оперативно-розшукову діяльність та слідство. Проте все формується навколо аналітика, який спрямовує роботу детектива. Аналітики будуть визначати пріоритети.

Наприклад, якщо злочинне угрупування створило незаконну схему з надання послуг по мінімізації податків 100 діючим компаніям, в першу чергу детектив зобов'язаний долати це кримінальне явище, бо там ризик найбільший. Тобто, в першу чергу ми зупиняємо незаконну схему.

Далі ми не забуваємо про злочинні угрупування, які системно працюють на ринку, як ті ж самі "скрути". Вони набувають системності та працюють з корупційним прикриттям. Тому друга черга – це подолання корупційного прикриття.

І тільки третя черга – це живий бізнес. Чому саме така послідовність ? Якщо він не сплатив податки, то він має їх сплатити.

— Найбільш скандальна частина роботи податкової міліції – це так звані "маски-шоу". Працівники БЕБ так само будуть приходити до бізнесу з перевірками. В чому тут різниця?

— "Маски шоу" – це так звані підрозділи фізичного захисту. Чи будуть вони існувати в БЕБ? Так, будуть, але це підрозділи, які забезпечать безпеку роботи працівників Бюро економічної безпеки.

Де гарантія, що на детектива не буде скоєно напад під час проведення обшуку? Нема такої гарантії. Тому працівники, які забезпечуватимуть безпеку детективів БЕБ будуть присутні.

Є норма КПК, яка чітко прописує: якщо нема жодних підстав вважати, що є загроза нападу, перешкоджання тощо, то детектив має просто зачитати ухвалу суду про проведення обшуку, поставити питання, запропонувати видати зазначені в ухвалі суду речі.

Якщо бізнес не виконує ухвалу суду добровільно – не питання. Ми виконаємо її примусово, коректно проводимо слідчі дії з білим бізнесом.

Однак навіть після слідчих дій білий бізнес має продовжувати працювати. Ми підходимо до вилучення документів чи комп’ютерної техніки інакше. Ми зараз напрацьовуємо алгоритми щодо вилучення копій документів.

Оскільки аналітики мають доступ до багатьох баз даних, то будемо брати те, чого немає в цих базах, щоб підприємство не зупинилось. Будемо вилучати не комп’ютерну техніку, а намагатись виключно знімати інформацію з неї.

— Чи зможуть працівники БЕБ прийти з обшуками на підприємство зненацька?

— Коли є ризик, що докази будуть сховані або знищені. Але, це вже не зовсім білий бізнес.

Одна справа, коли ти схему не створював, але почав її використовувати, бо просто не виживаєш на ринку, тому що решта компаній в цьому сегменті використовують цю схему, і щоб вижити тобі треба бути як всі.

У цьому особливість подолання в першу чергу саме кримінального системного прояву, де організовано злочинне угрупування. Бо у цьому разі ми одним ударом ставимо всіх вигодонабувачів у рівні умови, вони всі одночасно перестають користуватись цією схемою.

— Ви говорите, що ключова відмінність між БЕБ і податковою міліцією – це наявність аналітичного блоку. Поясніть, скільки колишніх податкових міліціонерів виграли конкурси на зайняття посад аналітиків та детективів?

— БЕБ уже працює завдяки тому, що нам вдалося набрати більше 30% працівників від чисельності центрального апарату, який складає 700 осіб. Конкурсні процедури продовжаться з Нового року.

Сьогодні маємо колишніх працівників ДФС приблизно 18-19% від чисельності центрального апарату. Фактично всі вони в детективах і в аналітиках.

— Поки ми чекали початку інтерв'ю, чули в коридорах розмову двох співробітників, і один сказав, мовляв "я допрацьовую до кінця року, звільняюся і йду в бандити, тому що не хочу конкурси проходити". Як гадаєте, це він жартував?

— Бачите, в нього вже бажання немає, каже "не хочу конкурси". Але ж це цікаво: поборотися, якось себе показати, показати, що я достойний, я можу. Тому таких людей треба позбавлятися. Такі люди ніяким чином не повинні потрапляти в систему. Ви мені потім скажете, хто це сказав?"

— Ми не запам’ятали їх. Раніше ви говорили, що частка вихідців з податкової міліції у БЕБ не має перевищувати 30%. Як ви збираєтеся дотримуватись цієї "квоти"? І чи немає тут ризику того, що ті ж податкові міліціонери почнуть масово подавати в суди та блокувати конкурси?

— Законом про БЕБ жодних обмежень щодо кількості колишніх податкових міліціонерів у структурі не встановлено. Тож це виключно компетенція конкурсної комісії у визначенні переможців. Конкурсна комісія запропонувала – я призначив.

Що стосується 30%, то це особисто моя оцінка. Я, враховуючи свій досвід роботи та розуміючи людей, знаю, що є люди, яким пора на пенсію, а є люди, які хочуть працювати просто тому що велика зарплата. Є люди, які не готові сприймати нову модель.

Я для себе визначив, що, напевно, близько 30% колишніх працівників ДФС достойні працювати у БЕБ.

— Паралельно будуть відбуватися одразу 23 конкурси на посади у територіальні управління. Як можна гарантувати, що там посади не отримають корумповані чиновники?

— На початку року я планую оголосити конкурс на керівників територіальних управлінь. Далі, відповідно до закону, саме керівники проводять свою кадрову політику. Вони так само як і я, оголошують конкурси на посади у свої територіальні управління і проводять їх.

З одного боку, це дуже непогана ситуація, щоб одночасно запустити всі процеси. Ми до кінця першого кварталу хочемо паралельно набрати майже 30% від всіх працівників по Україні (всього 4000 осіб – ЕП). Це можливо, але залежить від роботи конкурсних комісій, і на це ми не можемо впливати.

Регіональні конкурсні комісії складаються з працівників територіальних підрозділів. На першому етапі, коли цих працівників ще не буде, будуть залучатися представники від органів влади, наприклад територіальних підрозділів Мін'юсту, облдержадміністрації тощо.

— Ви сказали, що 18% в центральному апараті – це колишні співробітники ДФС. А якщо говорити загалом про портрет працівника, то який він?

— Серед тих, хто вже працює на посадах детективів та аналітиків є колишні працівники Служби безпеки України, Національної поліції. Є і цивільні особи, які заявлялись на конкурси на адміністративні посади: працівники з інших міністерств і відомств. Основна мотивація – це хороший рівень зарплатні.

Ми сьогодні вдосконалили тестові завдання для атестованих працівників. Там буде знання загального законодавства, перевірка спеціальних знань, спеціального законодавства, психологічне тестування, поліграф. Під час тестів ми будемо виявляти і мотивацію.

Від "Укрнафти" і фондового ринку до зарплат "в конвертах": які справи буде розслідувати Бюро економічної безпеки

— Бюро в першу чергу сприймається як орган, який має замінити податкову міліцію. Але, відповідно до законодавства, у вас в підслідності не лише податкові злочини, але й справи, пов’язані з фондовим ринком, незаконним використанням товарних знаків тощо.

Ви кажете, що більшість аналітиків і детективів – це колишні працівники податкової міліції. Наскільки вони компетентні в інших питаннях, які не пов’язані з податками? Чи вони готові завтра розслідувати справи, пов’язані, наприклад, з фондовим ринком?

— Працівники БЕБ спроможні розслідувати ці справи. По-перше, в них є бажання вчитись і обмінюватись досвідом. По-друге, ми розуміємо, що всі схеми постійно змінюються, оновлюються.

І ми зараз вже говоримо про започаткування так званого тренінгового центру. Він не передбачений законодавством про Бюро економічної безпеки, але ми вже опрацьовуємо концепцію і проводимо перемовини, на якій базі можна ці тренінги проводити

Основою для навчання стане поглиблена та детальна експертиза конкретних кейсів економічних злочинів, які будуть покроково розбиратися та аналізуватися в реальному часі.

Щодо компетенцій. На сьогодні ми маємо 22 статті підслідні БЕБ – це більше, ніж було в податковій міліції.

Фондовий ринок, наприклад. Буквально вчора ввечері я проводив нараду по напрацюваннях аналітиків на фондовому ринку. Мені доповіли, що вже сьогодні в роботі більше 100 встановлених фактів так званих скам-проєктів (шахрайських проєктів, які припинили здійснювати обов'язкові виплати – ЕП) – це використання сміттєвих акцій.

Йдеться про те, як під відомим брендом організовується якась компанія, яка випускає акції і ними торгує. Це, по-перше, сміттєві акції. По-друге, це шахрайство, це збитки для людей.

— А під якими відомими брендами?

— Наприклад, якась компанія назвалася Теслою. У нас є такий скам-проєкт десь в Одеському регіоні, і зараз ми це опрацьовуємо. На базі цього кейсу ми вивчаємо практику для розуміння інфраструктури всього явища.

Сміттєва акція дає можливість розігнати вартість якоїсь акції шляхом її проганяння через п’ять ланцюгів. Купуються акції за 100 тисяч, продаються за мільйон. 900 тисяч легалізовуються. Таким чином відбувається легалізація незаконних доходів.

Якщо підприємство купує сміттєві акції, то воно незаконно збільшує свої витрати і зменшує податок на прибуток. Ці аспекти – це вже наша робота.

— На 2023 рік запланований запуск накопичувального пенсійного фонду та Фонду майбутніх поколінь. За задумом, ці фонди інвестуватимуть гроші, зокрема, у цінні папери.

Ліквідність фондового ринку зростатиме, і, ймовірно, стануть можливими ситуації, коли акції якоїсь компанії вчора коштували 100, а сьогодні вже 1000. Такі ситуації дійсно трапляються. Чи зможуть аналітики знайти цю тонку межу між шахрайством та законною спекуляцією?

— Наше завдання якраз не нашкодити білому бізнесу своїми повноваженнями та функціями. Тому важливо визначити для себе критерії "сміттєвості" цієї акції. Щоб не помилитись, зараз ми будемо співпрацювати з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Ви праві, ризик в цьому є, але ми цього не допустимо, тому що у кожної сміттєвої акції є якісь свої ознаки. Наприклад, вони не підтверджені активами. Підкладається документ, що ця акція ґрунтується на такому-то внеску, а цей внесок – це повітря, він під собою нічого не має. Сміттєва акція – це злочин.

— Ви заговорили про акції, підкріплені "повітрям", і на думку одразу спадають криптовалюти. Вони так само нічим не підкріплені.

В Україні вже зроблені перші кроки на шляху до легалізації цього ринку. Ймовірно, у майбутньому існуватимуть легальні торговельні майданчики. Чи не виникне така ситуація, що до них прийде БЕБ і цей ринок просто помре, так і не народившись?

— Ні, такого не буде. Перед тим, як щось зробити, нам потрібно буде проаналізувати це явище. І не тільки проаналізувати, а й зрозуміти, як воно працює, обговорити це з компетентними органами, у чому є ризики, щоб ми спрямували свою роботу виключно на ці ризики. Тобто, ми не будемо огульно кудись бігти.

— Україна має гіркий досвід МММ. Фінансові піраміди продовжують функціонувати в Україні й у наші дні. B2B Jewerly, якою раніше займалося СБУ. Існують багато інших компаній, які мають ознаки фінансової піраміди. Чи буде БЕБ займатися цими справами?

— Це не зовсім компетенція БЕБ. Це більше про шахрайство, коли незаконно виманюють у людей грошові кошти, приблизно так само скам-проєкти. Але вивчати ситуацію будемо, тому що це все в економічній сфері держави.

Як саме такі схеми впливають на економіку, нам необхідно буде ще зрозуміти. Але воно впливає в тому числі на імідж держави і на стан людей. Чому я кажу, що це не зовсім наша історія, тому що підслідність шахрайства – це Національна поліція.

— Щодо приватизації. У нас майже всі державні банки виставлені на продаж. Менеджмент цих установ боїться готувати банки до приватизації, бо можуть прийти правоохоронці і сказати, що банк продали за заниженою ціною.

Наприклад, Укргазбанк. IFC непрямо оцінила його у 170 мільйонів доларів, хоча держава витратила на нього 1,3 млрд дол. Чи мають підґрунтя ці страхи менеджерів банку, що у разі продажу на них можуть відкрити кримінальні справи?

— Щодо процедури приватизації, то ми жодним чином на неї впливати не можемо і не будемо. Є компетентні органи, які цим займаються.

Щодо ситуації з банком. Ми про це так само вже проговорили – це штучне заниження вартості активів на підготовчому етапі.

До речі, сьогодні працівники Бюро отримали інформацію та почали перевіряти, що один із державних банків, який готується до приватизації, 3-4 місяці тому почав закривати прибуткові територіальні підрозділи, територіальні та регіональні відділення.

Ми перевіряємо інформацію, і якщо там будуть ознаки, що до приватизації відбувається зменшення вартості активів, за рахунок зменшення мережі, то це уже компетенція Бюро економічної безпеки.

— Інший приклад. Невдовзі може відбутись розподіл активів "Укрнафти" між Ігорем Коломойським і державним "Нафтогазом". Якщо цей розподіл відбудеться, наприклад, не на користь держави, чи буде тут включатися БЕБ?

—Повернусь до аналітичної складової. Аналітик виявляє ризики в будь-якій сфері, в будь-якій операції, яка є в економіці держави. І він має побачити невідповідності, якісь аномалії в цій операції. Тоді він вираховує інфраструктуру цієї операції і дивиться, де невідповідність, де аномалія, де, можливо, якісь порушення допущені, і починає працювати.

Теоретично аналітик, коли матиме повний функціонал, доступ до баз даних, він побачитьяк ця операція буде проведена. Загалом це стосується економіки країни, і так, це компетенція БЕБ.

— Перейдемо до того, що вам ближче – до податкових схем. За даними CASE-Україна, найбільше збитків державі у 2020 році завдали схеми з ухилення від сплати податків та зборів при виплаті зарплат – 160 мільярдів гривень. Як ви будете боротись з цими схемами, і чи є напрацювання?

— Це пряма компетенція Бюро, тому що із зарплат не сплачуються податки. Інша історія – це рівні умови на ринку. Наше завдання: забезпечити рівні умови. Якщо хтось не сплачує податки із зарплатні, він перебуває в більш вигідних умовах.

Я поставив завдання, аби аналітики напрацьовували кейси по виплаті зарплати в конвертах. Ми цим будемо займатись, бо втрати йдуть великі.

Тут треба зрозуміти: людина, яка отримає зарплатню, податки не сплачує, їх сплачує роботодавець. Він винний. Ми людей не зачепимо. Зараз ми ведемо мову про "білий" бізнес, який застосовує незаконні схеми виплати зарплати в конвертах.

Такі кейси потрібно розслідувати так, , щоб білий бізнес не зупиняв свою роботу , бо це втрата робочих місць, доходів годувальників. Ми це розуміємо. Претензії будуть особисто до керівників.

— Використанням ФОПів замість найму – це претензія до кого?

— Це претензія до власника бізнесу, який шляхом подрібнення цілісного єдиного бізнесу на систему ФОПів ухиляється від сплати податків у повному обсязі. Якщо дійсно ми бачимо, що це негативне явище і його неможливо ніяк довести, то давайте думати про систему збору оцінки доказів.

Можливо, її пора змінювати чи удосконалювати? Можливо, вона занадто застаріла? І щодо зарплатні в конвертах. Ми вже почали цим займатись, ми чітко знаємо про певних гравців на ринку.

Це переважно магазини побутової техніки і таке інше. У працівників є дві картки: картка зарплатна і картка нібито бонусна. Це стара схема Ми зараз спрямували свою увагу на це так само.

— Поясніть, будь ласка, про що йдеться.

— Якщо працює 1000 працівників, ти ж кожному конверт не видаси. Це ми так називаємо "зарплата в конвертах", але ж вона перераховується на одну картку. На іншу переказується зарплата, а це якась бонусна карта, з якої не сплачується податок.

Наше завдання – зупинити цю незаконну схему, і це правда. Схеми різні за виплатами зарплат в конвертах

Чи може БЕБ зупинити "скрутки"?

— Стосовно зарплат, які виплачуються готівкою у конвертах – її ж треба десь взяти. Часто для таких схем залучаються скрутки з ПДВ, коли зменшуються зобов’язання зі сплати податку, а підприємство вигодонабувач отримує ще й готівку.

Називаються різні оцінки, скільки вони завдають збитків бюджету. Профільний комітет Ради повідомляв про 2,5 мільярда гривень на місяць. Данило Гетманцев озвучував цифру в 1 мільярд. Як ви оцінюєте масштаби скруток?

— Я не можу коментувати ці цифри, бо не маю такої аналітики і це не входить в нашу компетенцію. Але що стосується взагалі цього явища, то воно системне. Готівка виникає у самих же продавців. Їм навіть не потрібна скрутка: просто необлікований товар продають поза касою. Товар, який незаконно завезений через митницю, контрабанда тощо.

Поки ми не облікуємо ланцюг руху товарів з усіма серійними номерами, з усіма назвами, з прив’язкою до брендів тощо, ми порядок не наведемо. Головне – унеможливити продаж необлікованого товару. Тут потрібен комплексний підхід.

— Аби ефективно боротися зі "скрутками", БЕБ повинен мати доступ до великої кількості реєстрів, зокрема реєстру податкових накладних з ПДВ. На якому етапі підключення до цих реєстрів?

— Тут я хотів би подякувати депутатам за те, що вони в законі прописали аналітичну функцію та забезпечили на законних підставах можливість доступу до всіх баз даних.

Ми вже провели робочі зустрічі з багатьма відомствами: і з Податковою службою, і з Митною службою, і Держфінмоніторингом, Нацполіцією тощо. Зараз ми на стадії переписки, щодо підключення цих баз даних, вивчаємо їхні можливості та об’єми, щоб зрозуміти, яка апаратура потрібна нам, щоб опрацьовувати інформацію.

З митною і податковою службою у нас уже допрацьовані меморандуми щодо обміну інформацією. Тобто робота триває.

— Доступ до реєстру податкових накладних буде такий самий, як у ДПС?

— Сподіваємось, що так.

— Що передбачатиме меморандум з ДПС?

— Меморандум передбачає правильний обмін інформацією щодо баз даних. Адже перша перепона – відсутність серверного обладнання в Бюро. Його немає. Сервери, які були на балансі ДФС, зараз працюють на Державну податкову службу. І вільних немає.

Тобто сервери – це окрема історія, їх треба просто закупити. Зараз ми вивчаємо технічні параметри всіх баз даних за допомогою Мінцифри, щоб зрозуміти, яке обладнання нам потрібне.

— Повернемось до "скруток". У ЗМІ фігурують прізвища конкретних людей, які організовують масштабні схеми. Слідство.інфо зняло розслідування, де фігурував згадуваний уже нами раніше В’ячеслав Стрелковський. Крім нього називають імена Василя Костюка, Сергія Грибкова та інших. Ви чули ці прізвища?

— Зараз не будемо казати про прізвища, а скажемо про алгоритм роботи. Це, в першу чергу, ліквідація центру, ліквідація не просто якогось підприємства, яке є "скрутчиком", а вихід на бенефіціара цієї схеми, тому що ліквідація окремих фіктивних підприємств не зупинить його злочинної діяльності.

Цю особу необхідно встановити, зібрати докази, що вона є організатором організованого злочинного угрупування. Я це називаю організоване злочинне угрупування, і це особливо тяжкий злочин.

— Як це довести?

— Доведемо. Це наше завдання. Якщо будуть законодавчі перепони, то будемо пропонувати зміни в законодавство, щоб ми могли зібрати докази, і саме бенефіціара цієї схеми притягнути до кримінальної відповідальності.

— Коли ми спілкувалися з колишнім головою ДПС Євгеном Олейніковим, він казав, що довести відповідальність людини в організації "скруток" важко. Щоб зробити з ними так, як, наприклад, з контрабандистами – запровадити санкції РНБО, треба надати залізні докази. Ви зможете це зробити?

— Це треба зробити. І якщо система не може здолати це явище, треба встановити чому. Аналітик працює, виявляє інформацію, передає детективу. Аналітика допомагає детективу оцінити великі масиви збору доказів саме аналітичним шляхом. Це система оцінки доказів шляхом виявлення різних перетинів.

Наприклад, беремо масив телефонних розмов за два місяці, беремо масив банківських транзакцій, переміщень по місту, зустрічей, все в цифровому вигляді. Програми їх опрацьовують, вимальовують схеми зв’язків, і по схемі зв’язків можна вийти на бенефіціара схеми. Повірте, це можливо.

— А якщо у цих схемах є високопосадовці, наприклад, з розвідки, або заступник голови МВС, який орендує у таких людей приміщення.

— Якщо ця особа попадає в аналітичний алгоритм, який працює, то його вже ніхто ніде не сховає. Він з'явився, слідчі дії проводяться відносно таких осіб так само. Ситуація відома, наше завдання довести до того, щоб ці злочинні схеми не працювали. Але зауважу, що треба ліквідувати саме бенефіціара.

— Ви говорите про дані переміщення, телефонних розмов тощо. Наскільки ці дані будуть вагомими доказами, коли справа дійде до суду?

— Ви правильно кажете. Такі дані вказують на ланцюжок взаємовідносин. Наприклад, ми розуміємо, хто є бенефіціаром якоїсь схеми, бачимо, що з ним спілкується всього дві особи, бачимо як на них виходити, щоб зібрати докази, встановлюємо, що саме вони створюють всю цю організацію і вони нею керують.

Якщо зібрана інформація не є доказом і це перешкода, давайте це оцінимо разом з депутатами, фахівцями, експертами, та, можливо, введемо як доказ на законному рівні.

Ми будемо напрацьовувати аналітичний продукт, щоб через рік, півтора можна було б запропонувати його як офіційний доказ у кримінальному провадженні, як висновок експерта. Зробити підставою до внесення в ЄРДР. Тим більше, щоб унеможливити внесення до ЄРДР всіх підряд заяв, треба зробити якийсь правильний фільтр.

— Так. Чи можливо організувати "скрутки" та інші схеми без залучення корупційних чиновників? Зокрема, працівників ДПС? Наприклад, компанія закуповує мандарини, м'ясо, з яких дивовижним чином утворюється добриво, з якого не менш дивовижним чином виростає врожай зернових.

— Можна. Я не виключаю, що є корумповане прикриття схем. Але ви поставили питання, чи можливо без ДПС? Так, можливо.

Наприклад, на цьому так званому ринку скрутів є поняття "технічний колгосп". Що це таке? Це коли ми за документами бачимо, що в підприємства є всі активи, в нього є техніка, в нього є будівлі, в нього є склади і так далі. Але це розвалені склади.

Працівник ДПС бачить, що це розвалені склади? Не бачить. І от завдання аналітика БЕБ по базах даних, по інших базах даних подивитись, що будівля вже не функціонує 5 років, а вона показується як колгосп. Це спільна робота усіх правоохоронних органів.

— Це якщо типова схема. А якщо нетипова, ДПС має ж побачити?

— Зрозуміло. І в певних випадках вона бачить.

— Один з нардепів писав в колонці на ЕП, що інколи ДПС робить вигляд, ніби то у них мало робочого ресурсу, і тому вони реагують на виявлені схеми з певним запізненням, дозволяючи їм відбутися.

— Ви зачепили дуже серйозне питання. В останні місяці моєї роботи на попередній посаді у ДФС не було доступу до баз даних. Ми не могли отримати інформацію онлайн. Ми отримували її лише постфактум.

Коли отримували, то бачили, що на наші листи реагували із запізненням на 7–10 днів. Не у всіх випадках, а у певних. Були випадки, коли на момент отримання нашого листа сума ліміту ПДВ висіла дуже велика, потім її роздали, а лише потім заблокували. Питання, чи це корупція чи недосконалість роботи системи? Я вважаю, що обидва варіанти заслуговують ретельного дослідження.

— За нашою інформацією, зараз роботу ДПС неформально курує голова комітету фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Ви щось про це взагалі чули?

— Мені ця інформація невідома. Те, що є співробітництво між органами і комітетом, то це дуже правильно. Є багато аспектів, які потребують законодавчого втручання, змін. І ця робота триває, не тільки в ДПС, а і в БЕБ, і не лише з цим комітетом, але й із комітетом правоохоронної діяльності.

— А як би ви описали ваш рівень порозуміння з податковим комітетом та з його головою?

— Зараз ми на початковій стадії нашої роботи. Ми ще не почали працювати разом.

Як часто голова БЕБ буває в Офісі президента і скільки заробляє

— Чи вам ставили які-небудь цілі або KPI в Офісі президента, коли призначали, чи взагалі проводяться які-небудь наради з Офісом?

— Це питання, на яке я одразу готовий дати відповідь. Так, KPI обговорюємо особисто зі Свириденко, Шмигалем та іншими. Але виключно KPI, і це виключно історія Кабміну.

— Свириденко, коли вона ще була в ОП?

— Ні-ні, першим віце-прем’єр-міністром. Ви знаєте, чому я посміхнувся?

Тому що я навіть не розумію, при чому тут Офіс президента до KPI. Бо в мене є чітко свої завдання, і я розумію, які показники повинні бути.

— Тобто ви в ОП ні з ким не спілкуєтеся?

— Ні.

— І в Офіс президента взагалі не ходите?

— Ні, чому? Мене запрошують на наради.

— А хто відповідає за цей блок від ОП?

— Я не можу відповісти на ваше питання. От остання нарада при секретарі РНБО Данілові: чітка координаційна нарада, присутні багато органів, представники Нацполіції, БЕБ, СБУ, ДПС, ДБР і обговорюємо питання щодо кожної компетенції, питання забезпечення національної безпеки.

— А неофіційно?

— Неофіційно немає.

— Стосовно цього пригадуємо, коли ви ще були головою ДФС, то була ситуація з перевірками підприємств КМДА. Тоді в Офісу президента була конфронтація з мером столиці Віталієм Кличком. Виглядало так, що ви у цій конфронтації підігрували на користь Офісу президента. Як так співпало?

— Я навіть використаю слово, яке ви вжили у питанні: співпало. Знаєте, з чим воно співпало? З активізацією роботи по скруткам.

Я вже пояснював, що там жодної політики. Показував на кейсах, що ми виходимо зі скруток, бачимо: "о обнал, виведення налічки".

Пішли по ланцюгу: звідки ці кошти? Генпідрядник. А де він генпідрядник? А він генпідрядник в комунальних підприємствах. Зрозуміло, ми пішли розбиратися, що до чого. І це виявилися ознаки викрадення коштів місцевого бюджету. І ці кримінальні провадження ми розслідуємо, тому що маємо іти по ланцюгу. Держава втратила кошти. Може хтось називає це політикою. Я вважаю, що це кримінал.

— Чим закінчилися ці справи?

— Є судові рішення, є спрямування до суду, є підозри. Зараз, у зв'язку з ліквідацією ДФС, ці кримінальні провадження переведені в інші органи. Зараз навіть не скажу, у які саме.

Зараз ми отримуємо кримінальні провадження назад до БЕБ. Відносно КМДА ще жодного кримінального провадження наче не надходило.

Процес прийняття кримінальних проваджень розпочався і триває. На сьогодні ми отримали понад 500 кримінальних проваджень. Але не всі залишаться в нас для розслідування. Генпрокуратура вивчає відповідність підслідності. Можливо якісь справи визначать за іншими органами.

— На пресконференції ви сказали, що лише на зарплати у 2022 році БЕБ потрібно 900 мільйонів гривень. В ухваленому бюджеті на всю роботу бюро передбачено лише близько 600 мільйонів. Це означає, що наступного року ви повноцінно так і не запрацюєте?

— Фінансування закладено, тож ми працювати будемо.

Була ініціатива депутатів, які внесли правку, щоб додати БЕБ ще 1,6 мільярда гривень. В сумі це мало скласти 2,2 мільярда. Чому саме така сума, на перший погляд, влаштувала Бюро?

Тому що, дійсно, ми порахували що фонд зарплатні, враховуючи той паралельний набір у всіх регіонах одночасно, складає не менше 700 мільйонів гривень. Правка не пройшла, залишилося 600 мільйонів.

Жодним чином ми не будемо зменшувати фінансування своєї діяльності в першому кварталі. Ми не маємо права це робити. Із цих 600 мільйонів 490 – це зарплата.

Наприклад, якщо ми весь рік не будемо набирати жодного працівника, то на цих 214 чоловік піде 215-220 мільйонів гривень. Але це неможливо. Нам потрібно будувати новий орган. І ми підрахували, що треба десь 700 мільйонів. Є тільки 600.

Як будемо діяти? Місяць попрацюємо, побачимо динаміку необхідності закупок, необхідності технічного обладнання, набору персоналу. Потім я особисто виходитиму з ініціативою на прем’єр-міністра щодо пошуку шляхів додаткового фінансування.

Але в законі чітко визначено: Бюро фінансується чи з державного бюджету, чи за рахунок коштів, передбачених проектами міжнародної технічної допомоги. Все. Інших джерел ніяких немає.

— Якщо таких шляхів знайдено не буде, ви готові ухвалити рішення, наприклад, зменшити зарплати аналітикам та детективам?

— Це буде протизаконне рішення. Чітко законом визначено розміри зарплатні. Працівники бюро не повинні переживати, вони будуть забезпечені виплатами в повному обсязі.

— Ваша зарплата з усіма надбавками складає близько 120-130 тисяч гривень. В середньому детективи або аналітики отримують по 40 тисяч. Чи може такий рівень убезпечити працівників БЕБ від корупційних спокус?

— По-перше, моя зарплатня – оклад 88 тисяч гривень, а з усіма надбавками виходить десь 100 тисяч. Детективи – 42-43 тисячі це тільки оклад. З надбавками, які передбачені законом, має бути десь 60-65 тисяч гривень. Адмінпосади – посадовий оклад 27,5 тисячі. З надбавками – 32-35 тисяч.

На першому етапі такі зарплати дозволяють нам залучати професійних працівників з інших державних органів в БЕБ. Ми залучаємо гарних фахівців.

Чи стримає від корупції детектива, якщо він заробляє 65 тисяч гривень? Певним чином буде стримувати, тому що це на сьогодні достойний рівень заробітної плати, при якій можна знімати квартиру, оплачувати дитячий садочок, і ще відкладати кошти на відпочинок в Туреччині чи в Єгипті.

Інший запобіжник – це не просто страх втратити роботу. Це ще й страх сісти у в'язницю за скоєння корупційного злочину.

Ми впроваджуємо антикорупційну програму. Вона включає в себе: по-перше, виявлення конфлікту інтересів під час виконання повноважень, по-друге, проведення психофізіологічних інтерв’ю із застосуванням поліграфу, по-третє, це перевірки та службові розслідування, а також контроль за дотриманням співробітниками доброчесності та інше.

Крім того, запобіжники будуть закладені у алгоритми самої роботи БЕБ. Наприклад, аналітик від детектива відокремлений. Аналітик не спілкується з бізнесом і дає виключно об’єктивну інформацію, яку бачить з баз даних.

Детектив її приймає, і якщо він щось пропускає, то потім система показує аналітику через 2-3 місяці, що відбулося неповне відпрацювання. Тоді до бізнесу прийде вже другий детектив, а бізнесмен йому скаже: "я ж вже розрахувався!". Так корупційна складова буде виявлена. Тобто, детективи та аналітики будуть розуміти, що вони під пильним оком.

— Був період, коли ви не працювали в державних органах. Ви казали в інтерв’ю ЗМІ, що в цей період займалися юридичною діяльністю.

— Юридичною практикою, так

— Припущу, що ця діяльність, напевно, приносила вам більше, ніж офіційна зарплата зараз.

— Коли я не був на державній службі і займався юридичною практикою, то заробляв менше. Я був ФОПом.

Коли я займався юридичною практикою, то паралельно займався просуванням ідеї нового органу. Я ж був у робочій групі по законопроєкту Національного бюро фінансової безпеки, відвідував інші держави, вивчав їхній досвід, писав і захистив докторську дисертацію з питань економічної безпеки.

Тож я із задоволенням пішов на конкурс на голову ДФС, щоб зрозуміти, що ж не так. І я продовжив свій рух по службі, чим дуже задоволений: мені це цікаво, мені це подобається, я хочу принести користь державі.

— Ми дивилися вашу декларацію. У вас є нерухомість у багатьох містах – Києві, Ірпені, Туреччині.

— На ці питання неодноразово я вже відповідав. Давайте отак от коротко і поставлю крапку. От все прозоро, всі мої видатки відповідають доходам. Більше того, я ж пішов на запрошення в студію Радіо Свобода в передачу "Схеми" і годину на це все відповідав. Так, це статки нашої родини.

— За вашими словами, найбільше у вас заробляє дружина. Чи вона займається?

— Вона працює у сфері надання медичних послуг.

Усі фото Дмитра Ларіна