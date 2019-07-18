В Нацбанке отреагировали на повышение зарплат учителям

НБУ считает, что увеличение расходов на выплату заработных плат педагогам необходимо компенсировать сокращением других расходов государственного бюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Экономической правде.

"Национальный банк, как и раньше, ожидает взвешенной фискальной политики, которая будет обусловлена ​​необходимостью погашения значительных объемов государственного долга в следующих годах", - говорится в сообщении.

При таких условиях возможности наращивания дефицита бюджета будут ограниченными, настаивают в НБУ.

"Рост одного из видов расходов должен быть компенсирован сокращением других, нивелируя возможный дополнительный фискальный импульс. Впрочем, для того, чтобы учесть эффекты от возможного перераспределения расходов бюджета в прогнозе, необходимо увидеть все параметры госбюджета на 2020 год, что вероятно можно будет сделать уже после формирования нового правительства", - говорится в сообщении пресс-службы.

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Напомним:

Кабинет министров принял решение, которое предусматривает поэтапное увеличение оплаты труда Кабинет министров принял решение, которое предусматривает поэтапное увеличение оплаты труда для всех педагогов до 2023 года.

По словам главы министерства Лилии Гриневич, акцент будет сделан на повышение оплаты труда молодых учителей, воспитателей дошкольников и мастеров производственного обучения в учреждениях профобразования.

Позже старший экономист Всемирного банка отметила, что зарплаты учителям должны расти вместе с эффективностью их труда.

Экономическая правда