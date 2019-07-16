Ryanair побоюється наслідків затримок із постачанням Boeing 737 MAX

Ірландський лоукостер Ryanair побоюється, що заборона на польоти літаків Boeing 737 MAX може негативно позначитися на перспективах зростання цієї зими і наступного літа.

Про це повідомляється у прес-релізі компанії, передає "Інтерфакс-Україна".

Справа в тому, що терміни відновлення польотів 737 MAX як і раніше - не відомі, тому навряд чи Boeing зможе передати всі 58 лайнерів, на які розраховує Ryanair.

"Boeing сподівається, що сертифікаційний пакет буде представлений регуляторам до вересня, і незабаром після цього літаки повернуться в експлуатацію", - зазначив глава Ryanair Майкл О'Лірі.

Водночас він підкреслив, що компанія вважає, що "ця дата може зрушитись на кілька місяців, можливо, аж до грудня".

Поставка замовлених Ryanair лайнерів підвищеної місткості Boeing 737 MAX 200, які вимагають окремої сертифікації американськими і європейськими регуляторами, може зайняти ще два місяці, зазначається у повідомленні.

Акції Ryanair на торгах у Дубліні у вівторок дорожчають на 0,4%. Із початку року капіталізація компанії знизилася на 5,1%, до 11,5 млрд євро.

Нагадаємо:

11 липня повідомлялося, що Ryanair може закрити низку баз і відправити пілотів у неоплачувану відпустку через затримки з поставками нових літаків.

Також ЗМІ повідомляли, що польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX, які були припинені майже в усьому світі після двох авіакатастроф, зможуть відновитися не раніше 2020 року.

Нагадаємо, що Boeing 737 MAX не літають після того, як дві авіакатастрофи цієї моделі забрали 346 життів.