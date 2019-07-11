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Ryanair може закрити бази та пропонує пілотам відпустку

Четвер, 11 липня 2019, 17:30

Ірландський лоукостер Ryanair може закрити низку баз та відправити пілотів у неоплачувану відпустку через затримки з поставками нових літаків.

Про це пише газета  The Irish Times, передає "Інтерфакс-Україна".

Операційний директор авіакомпанії Пітер Белью у листі пілотам заявив, що Ryanair має "серйозні труднощі" через затримки з поставками нових Boeing 737 MAX.

У зв'язку з цим акції Ryanair на торгах в Дубліні в четвер втрачають в ціні 1,8%.

Зазначається, що ці проблеми вимагають скорочення в розмірах або закриття баз цієї зими або наступного літа, у залежності від початку поставок літаків.

Ryanair мав отримати 50 літаків Boeing 737 Max протягом останніх місяців цього року і першого кварталу 2020 року. У Boeing розраховують, що восени 737 Max будуть готові. Але затримки з поставками означають, що плани Ryanair зриваються і це може вплинути на потребу компанії в пілотах.

Беллью заявив, що у Ryanair на 300 пілотів більше, ніж необхідно, і компанія припиняє набір капітанів.

За його словами, протягом майбутньої зими пілотам запропонують неоплачувану відпустку зі збереженням робочих місць.

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Ryanair авіа

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