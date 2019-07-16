Ryanair опасается последствий задержек с поставкой Boeing 737 MAX

Ирландский лоукостер Ryanair опасается, что запрет на полеты самолетов Boeing 737 MAX может негативно сказаться на перспективах роста этой зимой и следующим летом.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает "Интерфакс-Украина".

Дело в том, что сроки возобновления полетов 737 MAX по-прежнему не известны, поэтому вряд ли Boeing сможет передать все 58 лайнеров, на которые рассчитывает Ryanair.

"Boeing надеется, что сертификационный пакет будет представлен регуляторам к сентябрю, и вскоре после этого самолеты вернутся в эксплуатацию", - отметил глава Ryanair Майкл О'Лири.

В то же время он подчеркнул, что компания полагает, что "эта дата может сдвинуться на несколько месяцев, возможно, вплоть до декабря".

Поставка заказанных Ryanair лайнеров повышенной вместимости Boeing 737 MAX 200, которые требуют отдельной сертификации американскими и европейскими регуляторами, может занять еще два месяца, говорится в сообщении.

Акции Ryanair на торгах в Дублине во вторник дорожают на 0,4%. С начала года капитализация компании снизилась на 5,1%, до 11,5 млрд евро.

Напомним:

11 июля сообщалось, что Ryanair может закрыть ряд баз и отправить пилотов в неоплачиваемый отпуск из-за задержек с поставками новых самолетов.

Также ряд СМИ сообщал, что полеты авиалайнеров Boeing 737 MAX, которые были приостановлены почти во всем мире после двух авиакатастроф, смогут возобновиться не раньше 2020 года.

Напомним, что Boeing 737 MAX не летают после того, как две авиакатастрофы этой модели унесли 346 жизней.