Чехія закриває небо для російських авіакомпаній і запускає потяги для українців
Чехія з опівночі заборонить роботу всіх російських авіаперевізників на своїй території. Також країна разом з Польщею надає потяги для українців.
Про це заявив міністр транспорту Чехії Мартін Купка.
Обмеження стосуватимуться маршрутів, які летять до внутрішніх аеропортів Чехії.
"Це будуть лінії, які з'єднують Прагу і Москву, Прагу і Санкт-Петербург", - сказав міністр.
Чеський уряд вжив заходів у співпраці з Польщею.
Крім цього, чеська залізниця разом з польською надають потяги для українців, які хочуть дістатися з Чехії в Україну або у зворотному напрямку.
Пересадка буде у польському Перемишлі, а проїзд - безкоштовним.
Повідомлялось, що вже незабаром Польща закриє свій повітряний простір для російських літаків.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua