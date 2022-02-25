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Чехія закриває небо для російських авіакомпаній і запускає потяги для українців

П'ятниця, 25 лютого 2022, 18:45

Чехія з опівночі заборонить роботу всіх російських авіаперевізників на своїй території. Також країна разом з Польщею надає потяги для українців.

Про це заявив міністр транспорту Чехії Мартін Купка.

Обмеження стосуватимуться маршрутів, які летять до внутрішніх аеропортів Чехії.

"Це будуть лінії, які з'єднують Прагу і Москву, Прагу і Санкт-Петербург", - сказав міністр.

Чеський уряд вжив заходів у співпраці з Польщею.

Крім цього, чеська залізниця разом з польською надають потяги для українців, які хочуть дістатися з Чехії в Україну або у зворотному напрямку.

Пересадка буде у польському Перемишлі, а проїзд - безкоштовним.

Повідомлялось, що вже незабаром Польща закриє свій повітряний простір для російських літаків.

Економічна правда

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Чехія авіа Польща

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