Польща закриває повітряний простір для російських авіакомпаній

Вже незабаром Польща закриє свій повітряний простір для російських літаків.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на своїй сторінці у Twitter написав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

"Я розпорядився підготувати постанову Ради міністрів, яка призведе до закриття повітряного простору для російських авіакомпаній",- зазначає прем’єр.

Нагадаємо, вперше про закриття повітряного простору для росіян заговорили у Британії. 24 лютого у новий пакет санкцій потрапив "Аерофлот". Подібний крок можливий і від ЄС.

Очікується, що подібні обмеження запровадять і інші держави; можливе схвалення таких санкцій усім Євросоюзом.

У відповідь Росія заборонила рейси та транзит для усіх літаків, "пов’язаних з Британією".

Європейська правда