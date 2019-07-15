Boeing 737 MAX відновить польоти не раніше 2020 року — ЗМІ

Польоти авіалайнерів Boeing 737 MAX, які були припинені майже в усьому світі після двох авіакатастроф, зможуть відновитися не раніше 2020 року.

Про це з посиланням на власні джерела повідомляє The Wall Street Journal.

Як повідомляє газета, джерела зазначили, що авіабудівна корпорація Boeing не зможе усунути виявлені в конструкції і програмному забезпеченні літака недоліки раніше початку 2020 року.

Boeing 737 MAX не літають після того, як дві авіакатастрофи цієї моделі забрали 346 життів.

Нагадаємо:

10 березня в Ефіопії розбився пасажирський літак Boeing 737 MAX авіакомпанії EthiopianAirlines, що виконував рейс до Найробі (Кенія). На борту були 149 пасажирів і 8 членів екіпажу. Усі вони загинули.

Жертвами авіакатастрофи стали громадяни понад 30 країн. Причина катастрофи поки невідома.

У жовтні 2018 року Boeing 737 MAX індонезійської компанії Lion Air впав у Яванське море. Тоді загинули 189 осіб.

12 березня Європейське агентство авіаційної безпеки тимчасово заборонило експлуатацію літаків Boeing 737 Max. 13 березня до заборони приєдналась Україна.

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Українська правда