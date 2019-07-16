Банк "Київська Русь" продає свій колишній офіс на Подолі майже за 60 мільйонів
Фонд гарантування вкладів фізосіб виставив на відкриті торги нежитлову будівлю, що перебуває на балансі ПАТ "Банк "Київська Русь", розташовану на вулиці Хорива, 11-А неподалік від станції метро "Контрактова площа" у столиці.
Про це повідомляє прес-служба Фонду.
Так, на торги виставлять приміщення загальною площею 1403,2 квадратних метра та понад 1100 одиниць основних засобів, зазначається у повідомленні.
Торги стартують 25 липня о 09:42 та відбудуться за голландською моделлю аукціону на майданчику ProZorro.Продажі.
Початкова ціна лоту – 58,45 млн грн.
Кінцевий термін подання цінових пропозицій: 25 липня до 16:27.
Більше інформації про заплановані торги та склад лоту (GL22N08141) можна дізнатися на Інформаційному порталі Фонду гарантування або на сайті ProZorro.Продажі.
Нагадаємо:
Раніше Фонд гарантування сформував пул із невикуплених раніше активів балансовою вартістю 10 мільярдів гривень і продасть їх на аукціоні.
Серед зазначених активів були також ті, що знаходяться на балансі банку "КиївськаРусь".
Також нагадаємо, що станом на 1 червня 2019 року загальна сума коштів, акумульованих Фондом гарантування вкладів, становить 8,721 мільярда гривень.
Економічна правда
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