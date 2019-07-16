Банк "Киевская Русь" продает свой бывший офис на Подоле почти за 60 миллионов

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на открытые торги нежилое здание, находящееся на балансе ОАО "Банк "Киевская Русь", расположенное на улице Хорива, 11-А, недалеко от станции метро "Контрактовая площадь" в столице.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Так, на торги выставят помещения общей площадью 1403,2 квадратных метра и более 1100 единиц основных средств, говорится в сообщении.

Торги стартуют 25 июля в 09:42 и состоятся по голландской модели аукциона на площадке ProZorro.Продажи.

Начальная цена лота - 58,45 млн грн.

Конечный срок подачи ценовых предложений: 25 июля до 16:27.

Больше информации о запланированных торгах и составе лота (GL22N08141) можно узнать на Информационном портале Фонда гарантирования или на сайте ProZorro.Продажи.

Напомним:

Ранее Фонд гарантирования сформировал пул из невыкупленных ранее активов балансовой стоимостью 10 млрд гривень и продаст их на аукционе.

Среди указанных активов были также активы, находящиеся на балансе банка "Киевская Русь".

Также напомним, что на 1 июня 2019 года общая сумма средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов, составляла 8,721 миллиарда гривень.

Экономическая правда