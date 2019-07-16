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Банк "Киевская Русь" продает свой бывший офис на Подоле почти за 60 миллионов

Вторник, 16 июля 2019, 11:39
 

Фонд гарантирования вкладов физлиц выставил на открытые торги нежилое здание, находящееся на балансе ОАО "Банк "Киевская Русь", расположенное на улице Хорива, 11-А, недалеко от станции метро "Контрактовая площадь" в столице.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Так, на торги выставят помещения общей площадью 1403,2 квадратных метра и более 1100 единиц основных средств, говорится в сообщении.

Торги стартуют 25 июля в 09:42 и состоятся по голландской модели аукциона на площадке ProZorro.Продажи.

Начальная цена лота - 58,45 млн грн.

Конечный срок подачи ценовых предложений: 25 июля до 16:27.

Больше информации о запланированных торгах и составе лота (GL22N08141) можно узнать на Информационном портале Фонда гарантирования или на сайте ProZorro.Продажи.

Напомним:

Ранее Фонд гарантирования сформировал пул из невыкупленных ранее активов балансовой стоимостью 10 млрд гривень и продаст их на аукционе.

Среди указанных активов были также активы, находящиеся на балансе банка "Киевская Русь".

Также напомним, что на 1 июня 2019 года общая сумма средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов, составляла 8,721 миллиарда гривень.

Экономическая правда

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ФГВФЛ банк

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