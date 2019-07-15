Курс валют: міжбанк, готівковий і "чорний" ринки

15 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,72 - 25,74 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 11:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США - 25,72 - 25,74 гривні;

Євро - 29,00 - 29,01 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 25,71 - 26,00 гривні. Євро купують по 28,84 гривні, продають по 29,31 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 25,87 - 26,92 гривні, євро - 29,03 - 29,15 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 15 липня на рівні 25,76 гривні.

12 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,75 - 25,78 гривні за долар.

Економічна правда