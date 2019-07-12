Гривня на закритті міжбанку зміцнилась

12 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,75 - 25,78 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були такими:

Долар США - 25,75 - 25,78 гривні;

Євро - 28,97 - 29,00 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 12 липня на рівні 25,80 гривні.

11 липня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,80 - 25,83 гривні за долар.

11 липня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 25,83 - 25,86 гривні за долар.

Економічна правда