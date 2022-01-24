НБУ припинив діяльність 10 страховиків: причина

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Нацбанк виключив з Державного реєстру фінансових установ (ДРФУ) 10 страховиків, які розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

НБУ виключив з реєстру наступні компанії:

ПрАТ "УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 20346864, м. Донецьк);

ПрАТ "СК "ЄВРОСІБІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 30986539, м. Донецьк);

ПрАТ "СК "ВЕГА" (ЄДРПОУ 32686137, м. Донецьк);

ПрАТ " СК "ГАРАНТ ПРЕСТИЖ" (ЄДРПОУ 33340229, м. Донецьк);

ТДВ " СК "СПІЧ" (ЄДРПОУ 32123558, м. Донецьк);

ТДВ " СК "СПІЧ І К" (ЄДРПОУ 20337285, м. Макіївка, Донецька область);

ПАТ "СТРАХОВИЙ СОЮЗ" (ЄДРПОУ 20185705, м. Луганськ);

СТРАХОВЕ ПрАТ "КРИМ - АФЕС" (ЄДРПОУ 16331638, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим);

ПрАТ "КРИМСЬКИЙ СТРАХОВИЙ АЛЬЯНС" (ЄДРПОУ 30562259, м. Красноперекопськ, Автономна Республіка Крим);

ПрАТ "СК "АНГАРАНТ" (ЄДРПОУ 31514473, м. Севастополь).

"Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив на засіданні 21 січня 2022 року.

Ліцензії зазначених страховиків анульовані з 19 грудня 2021 року на підставі підпункту 1 пункту 21 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України від 18 листопада 2021 № 1909-IX "Про страхування", - пояснили в НБУ.

19 грудня 2021 року набрав чинності ЗУ "Про страхування".

Згідно з абзацом першим пункту 21 розділу XV "Прикінцеві та перехідні положення" з дня набрання чинності цим законом:

1) вважаються анульованими ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, видані страховикам, місцезнаходження яких станом на день набрання чинності цим Законом відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є тимчасово окупована територія України або територія проведення операції Об’єднаних сил;

2) Національний банк України у встановленому ним порядку виключає страховиків, зазначених у цьому пункті, та відомості про них з Державного реєстру фінансових установ.

Економічна правда