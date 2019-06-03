Весняну посівну кампанію провели успішно

Весняна посівна кампанія в усіх категоріях господарств України завершилась.

Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

"За попередніми даними вся посівна площа сільськогосподарських культур в усіх категоріях господарств під урожай 2019 року становить в межах 27,7 млн га або на рівні 2018 року. Зернові культури посіяні на площі 14,8 млн га, технічні – 9,2 млн га, що також на рівні минулого року. Структура посівних площ, в останні роки, оптимізована і значних змін не зазнає", - зазначили у міністерстві.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства України Володимир Топчій зауважив, що урожай ранніх зернових 2019 року буде не нижчим за минулорічний.

"Адже період перезимівлі був сприятливим, а весняні погодні умови кращими порівняно з 2018 роком", - підкреслив урядовець.

Водночас, за його словами, ризики втрати частини вирощеного урожаю та погіршення якісних показників зерна присутні протягом всього вегетаційного періоду, тому попередній прогноз валового збору всіх зернових та зернобобових культур в Україні буде складено у кінці червня або на початку липня поточного року.

Як повідомлялося раніше, посівна кампанія у 2019 році розпочалася на місяць раніше, ніж торік.

Минулого року Мінагро повідомило про найкращий стан озимих в історії.

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