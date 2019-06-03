Весеннюю посевную кампанию провели успешно

Весенняя посевная кампания во всех категориях хозяйств Украины завершилась.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

"По предварительным данным вся посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2019 составляет в пределах 27,7 млн га или на уровне 2018 года. Зерновые культуры посеяны на площади 14,8 млн га, технические - 9,2 млн га, также на уровне прошлого года. Структура посевных площадей, в последние годы, оптимизированная и значительных изменений не претерпит", - отметили в министерстве.

Заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Владимир Топчий отметил, что урожай ранних зерновых 2019 будет не ниже прошлогоднего.

"Ведь период перезимовки был благоприятным, а весенние погодные условия лучше по сравнению с 2018 годом", - подчеркнул чиновник.

Однако, по его словам, риски потери части выращенного урожая и ухудшение качественных показателей зерна присутствуют в течение всего вегетационного периода, поэтому предыдущий прогноз валового сбора всех зерновых и зернобобовых культур в Украине будет составлен в конце июня или в начале июля текущего года.

Как сообщалось ранее, посевная кампания в 2019 году началась на месяц раньше, чем в прошлом году.

В прошлом году Минагро сообщило о самом лучшем состоянии озимых в истории.

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